Ski alpin: Tessa Worley annonce la fin de sa carrière

Double championne du monde de géant, Tessa Worley a décidé de mettre un terme à sa carrière, à 33 ans. La Française a disputé ce dimanche sa dernière course en carrière.

Une décision attendue. Tessa Worley, l'un des plus grands palmarès du ski français, a décidé de mettre un terme à sa carrière dimanche à 33 ans à l'issue du géant des finales de la Coupe du monde de ski alpin à Soldeu (Andorre), a annoncé la fédération française de ski (FFS).



Double championne du monde de géant (2013 et 2017), Worley a pris le départ de 254 courses sur le circuit mondial en plus de 17 ans de carrière, pour 36 podiums dont 16 victoires. Elle avait accroché son premier dossard en Coupe du monde en février 2006, montrant une belle régularité depuis.

La plus longue carrière sur le circuit féminin

"Une reine tire sa révérence, merci pour tout Tessa Worley", a écrit sur Twitter la Fédération française de ski. Née en octobre 1989, Worley a eu la carrière la plus longue de l'histoire du circuit féminin de la Coupe du monde, étalée sur plus de 17 ans. Elle avait signé une première victoire en novembre 2008 à Aspen (États-Unis), à seulement 19 ans. Depuis, elle n'a plus quitté le cercle des meilleures skieuses du monde en géant, sa discipline favorite.



Worley a subi plusieurs blessures, notamment au genou droit en décembre 2013, qui l'avait privée des Jeux olympiques de Sotchi (2014) alors qu'elle était au sommet. Seule la médaille olympique manque à son armoire à trophées garnie de quatre médailles mondiales individuelles: or du géant en 2013 et 2017, bronze du géant en 2011, bronze du parallèle en 2021.



Elle compte également deux petits globes du géant, glanés en 2017 et en 2022, ce dernier lors des finales de la Coupe du monde en France à Méribel l'an passé. Sa retraite laisse un vide en équipe de France féminine, qu'elle porte sur ses épaules depuis plusieurs années. Dimanche, elle a pris la 11e place de sa dernière course à Soldeu.