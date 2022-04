Boxe: à quelle heure et sur quelle chaine regarder le combat entre Tyson Fury et Dillian Whyte

Tyson Fury défend sa ceinture mondiale WBC des poids lourds samedi face à son compatriote Dillian Whyte, samedi soir à Wembley. Un combat de titans à suivre à partir de 20h30 sur RMC Sport 1.

C’est le combat à ne pas rater. Samedi soir dans un Wembley bouillat et plein comme un oeuf (94.000 spectateurs sont attendus), Tyson Fury défendra sa ceinture WBC des poids lourds contre un autre Britannique, Dillian Whyte. Ce qui devrait être le dernier combat du tombeur de Deontay Wilder en 2020 et 2021 sera à suivre en direct et en exclusivité sur RMC Sport 1 à partir de 20h30.

Les combats de la carte préliminaires seront diffusés dès 19h sur RMC Sport Live 3 et gratuitement sur la chaine Twitch RMC Sport dans la quotidienne "7/7".

La der de Tyson Fury ?

En cas de succès, Tyson Fury, 33 ans, ne viserait pas l'unification des titres de la catégorie des poids lourds contre le vainqueur d'une possible revanche entre l'Ukrainien Oleksandr Usyk, détenteur des ceintures WBA, IBF et WBO, et Anthony Joshua.

Mais les affirmations du "Gipsy King", personnage fantasque passé par une grave dépression et une dépendance à la drogue après avoir détrôné Wladimir Klitschko en 2015, sont comme souvent à prendre avec des pincettes. "Je suis deux fois champion incontesté, j'ai 150 millions en banque, je n'ai rien à prouver à personne", a-t-il déclaré le mois dernier en promettant qu'il serait "retraité à temps plein après le combat".

Même s'il est le grand favori de ce combat qui peut lui permettre de porter son record d'invincibilité à 33 succès, le Britannique prévient que son adversaire et ancien sparring-partner "mérite le respect". "C'est un bon combattant", a-t-il expliqué en conférence de presse mercredi. "Il a un bon punch avec une belle puissance, il en a mis beaucoup KO".