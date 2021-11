Boxe: Ali-Foreman, revivez le mythe comme si vous y étiez (Fighter Club)

Il y a un peu plus de quarante-sept ans, le 30 octobre 1974, Kinshasa accueillait un championnat du monde des poids lourds qui allait entrer dans la légende: le champion George Foreman contre le challenger qui veut reconquérir le trône Muhammad Ali. Un combat à jamais gravé dans l’histoire de la boxe, pour tout ce qu’il représente, que le RMC Fighter Club vous propose de revivre via trois épisodes exceptionnels.

L’événement a sa place de choix, et éternelle, dans la légende du noble art. 30 octobre 1974, stade du 20 Mai à Kinshasa, capitale d’un pays qu’on appelle depuis trois ans (et pour encore vingt-trois années) le Zaïre. Sur les terres du président dictatorial Mobutu, le promoteur américain Don King a mis en place un combat à cinq millions de dollars qui va rester à jamais gravé dans le grand livre de la boxe.

D’un côté, le terrifiant et invaincu George Foreman, vingt-cinq ans, quarante victoires dont trente-sept KO/TKO, champion du monde unifié WBC-WBA des poids lourds qui martyrise tous les combattants qui osent monter sur le ring avec lui. De l’autre, l’ancien champion Muhammad Ali, trente-deux ans, destitué de ses titres à la fin des années 60 pour avoir refusé de partir revêtir l’uniforme militaire américain au Vietnam et qui a déjà connu deux fois la défaite (Joe Frazier en 1971 et Ken Norton en 1973, même s’il a vengé cette dernière quelques mois plus tard) depuis son retour aux affaires pugilistiques.

Pour un combat surnommé "Rumble In The Jungle" ("la baston dans la jungle", littéralement) et disputé au milieu de la nuit zaïroise, prime time aux Etats-Unis et son décalage horaire oblige, qui va marquer l’histoire de la boxe et devenir le sujet de nombreuses productions artistiques (films comme Ali ou le documentaire When We Were Kings, livres comme The Fight de l’écrivain Norman Mailer, etc). Quarante-sept ans plus tard, le RMC Fighter Club vous permet de revivre ce combat mythique avec un hors-série spécial en trois épisodes.

Les deux premiers offrent un retour sur la genèse de l’événement, la préparation des deux boxeurs, et le déroulé sportif du combat – spoiler: cela finit par la "renaissance" d’un Muhammad Ali qui reconquiert son trône – sous la superbe plume de Pierre Ammiche. Un énorme travail d’écriture et de montage pour vous faire revivre cet Ali-Foreman comme si vous y étiez dans une ambiance de l’époque, clin d’œil au festival musical qui avait accompagné le choc. Dans le troisième épisode, le podcast consacré aux sports de combat de RMC Sport propose un débriefing du combat… dans les conditions de 1974. Avant de s’interroger sur sa place au panthéon de la boxe, forcément très haute. Si les mythes ne vieillissent jamais, le "Rumble In The Jungle" n’a pas pris une ride même près de cinquante ans après.