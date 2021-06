Boxe: c'est quoi, ce combat événement entre Floyd Mayweather et Logan Paul?

C’est un combat événement qui hérisse le poil des puristes mais qui suscite un énorme intérêt auprès du grand public. RMC Sport diffusera, dans la nuit de samedi à dimanche, le duel entre le YouTubeur Logan Paul et l’ancien champion du monde Floyd Mayweather. Présentation.

Qui sont les deux protagonistes?

Deux hommes aux parcours bien distincts se feront face dans la nuit de samedi à dimanche, sur les antennes de RMC Sport. D’un côté il y aura Floyd Mayweather, 44 ans, légende vivante de la boxe, connu pour être le combattant ayant gagné le plus d’argent de l’histoire. Ancien champion du monde des poids légers, welters ou encore super-welters, l’Américain affiche un formidable bilan de 50 victoires en 50 combats chez les pros, le 50e étant un duel extrêmement médiatique face à Conor McGregor en 2017. Il n’a plus combattu depuis un match d’exhibition contre le Japonais Tenshin Nasukawa fin 2018.

En face de Mayweather à Miami, il y aura donc son compatriote Logan Paul, 26 ans, YouTubeur célébrissime aux Etats-Unis, suivi par 23 millions de personnes sur la plateforme, et plus de 19 millions sur le réseau social Instagram. Connu pour ses vidéos humoristiques (et quelques bad buzz), il a commencé à s’intéresser à la boxe avec son petit frère Jake il y a quelques années. En août 2018, il avait ainsi affronté le YouTubeur britannique KSI à Manchester lors d’un combat d’exhibition, soldé par un nul. L’acte II, cette fois en combat officiel, avait eu lieu en novembre 2019 à Los Angeles. KSI l’avait emporté sur décision partagée. Logan Paul présente donc un bilan d’une défaite en un combat.

Quel est la valeur de ce combat?

D’un point de vue officiel, elle est nulle: le choc Mayweather-Paul sera un combat d’exhibition. La commission de boxe de l’état de Floride, compte tenu de la différence d’expérience et de gabarit entre les deux adversaires, n’a pu ou voulu l’homologuer. Mayweather, 1,73m, pesait 70 et 66 kilos lors de ses derniers combats. Alors que Logan Paul mesure 1,88m, donc 15 centimètres de plus, et pesait 90 kilos face à KSI. Ce qui explique en bonne partie pourquoi les puristes crient à la mascarade.

Pourquoi ce combat, alors? Pour le spectacle, la gloire… et l’argent, évidemment. Si aucun chiffre n’a été officiellement communiqué, Logan Paul a estimé qu’il pourrait potentiellement gagner 20 millions de dollars entre le combat en lui-même et son pourcentage (10%) sur le pay-per-view du diffuseur américain Showtime. Pour Mayweather, on pourrait atteindre des sommets, puisque le champion aurait négocié une prime de base de 10 millions de dollars, ainsi que 50% des sommes récoltées en pay-per-view.

Quelles sont les règles?

Elles sont étonnantes, comme l’affiche. Le combat se disputera en huit rounds de trois minutes, sans casques. Celui-ci n’étant pas officiel, il n’y aura pas de juges, ni de vainqueur déclaré, ce qui n’empêchera pas un éventuel et probable KO. Ah oui, Logan Paul devra aussi peser 86 kilos maximum, histoire de limiter un peu l’écart.

Le combat est-il joué d’avance?

Malgré la différence d’âge, de taille, de poids et d’allonge, Floyd Mayweather est censé être à des années-lumière au-dessus de Logan Paul, et a montré ces derniers jours via quelques vidéos qu’il est toujours un monstre de vivacité. Théoriquement, c’est lui qui devrait décider de la fin du combat, et de quand Paul goûtera au tapis.

Mais cela reste de la boxe. Logan Paul s’est préparé lui aussi, et s’il arrive à toucher Mayweather, il pourrait lui faire très mal sur un seul coup. "Je vais le mettre KO et devenir le plus grand boxeur de la planète, a ainsi lancé la star des réseaux sociaux. Ensuite, je vais prendre ma retraite et ne pas donner à Floyd de revanche… Il ne sait pas avec qui il va monter sur le ring. Il pense vraiment que je suis un YouTubeur. Il pense vraiment que je suis un faux combattant. Je comprends. (…) Mais le fait que Floyd me sous-estime va lui faire du mal, je pense."

C’est tout le story-telling autour du combat: et si? Et si un amateur comme Paul faisait tomber un monstre de la boxe comme Mayweather? Il y a quelques semaines, Jake Paul - le frangin - a battu Ben Askren, un professionnel du MMA passé par l’UFC. Mais Logan ne semble pas avoir la même aisance que son frère. Et Floyd Mayweather est inégalable.