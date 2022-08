Boxe: costume cosaque, chant guerrier... Usyk fait le show avant d'affronter Joshua

En conférence de presse aux côtés d'Anthony Joshua ce mercredi avant le combat entre les deux poids lourds à Djeddah (Arabie saoudite), le boxeur ukrainien Oleksandr Usyk s'est présenté vêtu de la tenue traditionnelle cosaque et a chanté un chant guerrier ukrainien.

Une façon de rendre hommage à son pays. A l'occasion de la conférence de presse d'Anthony Joshua et Oleksandr Lusyk avant leur combat de poids lourds prévu samedi, l'Ukrainien a fait le show, s'affichant fièrement vêtu de la tenue traditionnelle cosaque. Un costume traditionnel d'un peuple originaire de l'Ukraine et de la Russie, utilisé par le pays en guerre comme représentation nationale, à travers la figure du Cosaque Mamay.

Un costume cosaque, symbolique ukrainienne

Si la conférence de presse n'a duré que trente minutes et qu'aucune déclaration choc n'est sortie de la bouche de ces deux boxeurs réputés pour leur comportement exemplaire, Oleksandr Usyk s'est chargé de jouer les troubles fêtes. Avec une seule mèche de cheveux sur le haut de son crâne rasé et une grande moustache en u retourné il imitait parfaitement l'image faite du guerrier cosaque en Ukraine. Ce à quoi il ajoute donc la tenue, une sorte de robe noir, sur une chemise blanche brodée (autre tradition locale), fermée par une large ceinture.

Après le traditionnel face-à-face des deux athlètes, l'Ukrainien a entonné Oy U Luzy, Chervona Kalyna, une chanson populaire de l'armée de l'Armée populaire ukrainienne vers la fin de la Première Guerre mondiale, qui se battait pour l'indépendance du pays.

Un chant patriotique entonné par Usyk et... Pink Floyd

Une marche patriotique redevenu populaire depuis l'invasion russe en Ukraine, notamment grâce à Andriy Khlyvnyuk, chanteur du groupe ukrainien Boombox qui avait repris a cappella le refrain de cette chanson, kalachnikov à la main avant de partir au front. Le groupe avait avant annulé toutes ses dates de tournée européenne pour prendre les armes.

Ce qui est devenu une vraie chanson de ralliement de la cause ukrainienne a même été repris par Pink Floyd, qui a décidé de mettre en musique ce qui n'était qu'une vidéo postée sur les réseaux sociaux par le chanteur, afin de récolter des fonds pour l'Ukraine. Le champion WBA-WBO-IBF des lourds a donc repris cette chanson, frappant dans ses mains pour inciter son staff à chanter en sa compagnie.

"Ils ne l'ont pas tué mais ça l'a rendu encore plus fort"

Oleksandr Usyk, qui a cessé de parler russe pour ne parler qu'ukrainien, a d'ailleurs fait toute sa conférence de presse dans ce qui est désormais son unique langue. Son entraîneur lui explique que le combattant, qui a également combattu dans les rangs militaires ukrainiens avant de reprendre l'entraînement, n'a "jamais été aussi déterminé de toute sa vie". "Il a vécu l'enfer en Ukraine, ils ne l'ont pas tué mais ça l'a rendu encore plus fort."

"Peu de champion dans le monde peuvent partager leur expérience en tant que combattant et de faire en sorte ensuite de défendre leur ceinture, insiste son manager Alexander Krassyuk en conférence de presse. Il a pris la décision de reprendre le combat suite aux demandes des supporters ukrainiens et après avoir discuté avec son officier. Les gens voulaient qu'il se batte, que le drapeau ukrainien vole et que l'hymne ukrainien retentisse à nouveau. Peu de personne peut passer un tel message que Usyk à travers la boxe."