Boxe: la revanche Usyk-Joshua programmée le 20 août en Arabie Saoudite

"Le champion Oleksandr Usyk mettra ses titres mondiaux IBF, WBA, WBO et IBO en jeu contre Anthony Joshua dans la ville côtière de Jeddah, au Royaume d'Arabie saoudite, le samedi 20 août", indique un communiqué publié par les promoteurs Matchroom Boxing. Usyk, 35 ans, avait conquis les ceintures de trois fédérations (IBF, WBA et WBO) en septembre dernier, en battant le tenant Joshua, 32 ans, aux points à l'unanimité. Le Britannique avait immédiatement demandé une revanche.

Usyk s'est rendu en Ukraine

Usyk a quitté fin mars l'Ukraine, où il était revenu après le déclenchement de l'invasion russe en février, pour préparer cet éventuel combat-revanche. Dans la WBA, l'une des quatre organisations mondiales de la boxe, le tenant du titre, le Britannique Tyson Fury (33 ans), a annoncé en avril qu'il prenait sa retraite invaincu, sans que son titre ne soit encore pour l'instant considéré comme vacant. Fury avait annoncé à l'avance que ce match, gagné par KO à la sixième reprise devant 94.000 spectateurs, serait son dernier. Mais à peine était-il terminé que des rumeurs commençaient à courir sur un possible retour contre l'Ukrainien Oleksandr Usyk, détenteur des ceintures WBA, IBF et WBO ou contre l'autre Britannique Anthony Joshua.

Dans la WBA, Fury s'est retiré

Mais "aucune somme d'argent", aussi grosse soit-elle, ne convaincra Tyson Fury de remonter sur un ring, a assuré l'intéressé, ce dont doute fortement sa propre femme.

"Je pars en étant au sommet. Je suis invaincu et seulement le deuxième champion du monde des lourds de l'histoire qui se retire sans défaite. Ce n'est pas une question d'argent. Pour beaucoup de gens, tout ce qui compte est l'argent, encore et toujours plus. J'ai assez d'argent pour tout ce dont j'ai besoin", a-t-il ajouté. "Il y a dix ans que je voyage dans le monde entier pour la boxe. Quand vais-je prendre le temps d'être un père et un mari, un frère, un fils? J'ai besoin d'avoir du temps pour moi", a dit Fury, dont le bilan est de 32 victoires et un nul.