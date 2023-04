Boxe: Davis et Garcia parient toute leur bourse... mais le perdant ne repartirait pas sans rien

Attendus ce week-end à Las Vegas pour un choc explosif (en direct à partir de 2h dans la nuit de samedi à dimanche sur RMC Sport 1), Gervonta Davis et Ryan Garcia ont passé un accord verbal lors d'une session Instagram Live sur l’idée de parier l’intégralité de leur bourse de combat pour le vainqueur. Ce qui ne veut pas dire que le perdant repartirait les poches vides si la chose se matérialisait. Explications.

On ne pourra pas leur reprocher de ne pas savoir "vendre" leur combat. Avant de s’affronter ce week-end dans le ring de la T-Mobile Arena de Las Vegas pour ce qui sera sans doute le plus gros choc médiatique de l’année en boxe, Gervonta "Tank" Davis et Ryan "King" Garcia se sont lancés dans un drôle de pari ces dernières heures. L’idée? Le vainqueur du choc entre les deux stars invaincues – 28-0 dont 26 KO pour Davis, 23-0 dont 19 KO pour Garcia – remporterait… l’intégralité des bourses des deux combattants!

La chose a pris corps lors d’une session vidéo sur Instagram Live entre Davis et un célèbre streamer nommé Kai Cenat. Après un échange de textos via un autre streamer présent sur la session, Adin Ross, Garcia a rejoint le direct vidéo (devant près de 200.000 fans connectés) depuis sa voiture et vu son rival lui proposer de tout mettre sur la table. "Tu veux parier?", a demandé Davis. "Oui, allons-y, je suis partant", a répondu Garcia. "Toute la bourse?", a relancé le premier. "Allons-y pour toute la bourse, a confirmé le second. Faisons un contrat et signons-le tous les deux."

Davis a alors passé un coup de fil à un membre de son équipe pour lui demander de convertir cet accord verbal en contrat écrit. Ce qui ne veut pas dire que cela pourra se faire. On peut en effet fortement douter du fait que cette idée soit validée par la commission athlétique du Nevada, en charge du combat. Et si ce pari se matérialise vraiment, cela ne voudra pas dire que le perdant repartirait à la maison les poches vides. Après tant d’attente pour se retrouver entre les cordes, et avec de gros enjeux financiers autour du combat vu sa portée populaire, voir les deux clans prendre ce risque serait dingue. Mais il y a une subtilité.

Quand les deux Américains parlent de mettre en jeu "toute la bourse", ce terme correspond techniquement aux seules sommes garanties sur leur contrat. Qui montent selon différentes sources à 1,5 million de dollars (1,37 M d'euros) pour Davis et 350.000 dollars (319 000 euros) pour Garcia. Le montant total du pari s’élèverait donc à 1,85M$ (1,69M d'euros). Mais il ne prendrait pas en compte les gains sur les ventes de pay-per-view et de tickets, qui vont leur rapporter plusieurs millions de dollars (voire des dizaines de millions si le succès commercial est au rendez-vous) et pour lequel un partage à 60/40 en faveur de "Tank" a été négocié entre les deux parties.

Si aucun titre mondial ne sera en jeu dans ce choc, preuve que la boxe n’a pas besoin de ses ceintures bien trop multipliées pour exister, le style spectaculaire des deux boxeurs grandes gueules à la forte personnalité – et très suivis sur les réseaux sociaux, surtout Garcia – promet du grand spectacle. Et l’invincibilité d’un des deux va tomber. Avec sa bourse garantie? On en saura sans doute plus dans les jours à venir sur la matérialisation ou non de ce pari qui aura pour mérite de rajouter encore un peu d'excitation à un combat déjà très attendu. Mais rassurez-vous: aucun des deux ne repartira chez lui sans un gros chèque à mettre à la banque.