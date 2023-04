Boxe: surprise, Zhang fait tomber Joyce, arrêté sur blessure

Le combat des poids lourds entre Zhilei Zhang et Joe Joyce a tourné à l’avantage du Chinois, vainqueur sur décision du médecin au 6e round. Zhang inflige au Britannique sa première défaite chez les pros et devient le nouveau champion intérimaire WBO.

Coup de tonnerre à la Copper Box Arena de Londres. Samedi soir, Joe Joyce a subi sa première défaite chez les pros et perdu sa ceinture intérimaire WBO des poids lourds. Le boxeur britannique s’est incliné face au Chinois Zhilei Zhang. Une défaite au 6e round sur décision du médecin. Touché à l’œil à la 2e reprise, Joe Joyce ne pouvait plus combattre dans des conditions normales. Son œil amoché, de plus en plus fermé au fil des minutes, a poussé l’arbitre à stopper le combat et déclarer Zhang vainqueur.

"Je veux le titre, le vrai"

Le redoutable gaucher est le nouveau détenteur du titre intérimaire qu’il a dédié à "tous les Chinois." La suite ? Zhilei Zhang est ambitieux et rêve de défier le champion ukrainien Oleksandr Usyk, détenteur de la ceinture WBO des poids lourds : "J'ai 39 ans mais je suis discipliné, je travaille dur. La prochaine étape, je veux le titre, le vrai", prévient-il. De son côté, Joe Joyce se dit "vidé" et n'exclut pas un rematch. Celui qui s'était incliné face à Tony Yoka en finale des JO 2016 à Rio promet de revenir bientôt sur le ring.