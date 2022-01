Boxe: enfin un adversaire de renom pour Yoka?

Après le report de son combat face à Martin Bakole pour des raisons sanitaires, le boxeur français Tony Yoka a reçu une proposition de l’IBF pour un combat face au Croate Filip Hrgovic. Si le champion olympique 2016 accepte, le vainqueur de ce duel pourrait devenir le challenger officiel d’Oleksander Usyk, champion IBF des lourds, et tombeur d'Anthony Joshua.

Enfin une bonne nouvelle pour Tony Yoka ? Pour le boxeur français, l’année 2021 s’était achevée par un gros couac : le report de son combat face à Martin Bakole, prévu le 15 janvier à l'Accor Arena de Paris-Bercy en raison de la crise sanitaire. "Franchement, je ne suis pas énervé, ça me dégoûte", avait soufflé Tony Yoka, à chaud, dans les colonnes de L’Equipe. Mais le champion olympique de Rio pourrait finalement remonter sur le ring plus tôt que prévu. Pas face à Martin Bakole mais contre Filip Hrgovic, un adversaire supposé plus fort que le Congolais.

Yoka a jusqu'à lundi pour donner sa réponse

Après le désistement de plusieurs adversaires du Croate, la fédération IBF a fait une demande au camp Yoka pour un combat face au Croate, a indiqué Jean-Philippe Lustic, spécialiste de boxe, vendredi dans le Super Moscato Show sur RMC. Hrgovic, classé numéro 3 à l’IBF, a effet dû composer avec la défection de deux boxeurs classés aux 4e et 5e places à l’IBF: l’ex-champion du monde WBO néo-zélandais Joseph Parker et Luis Ortiz, récent vainqueur de Charles Martin.

Si Tony Yoka est classé au 20e rang chez les lourds pour BoxRec, il occupe la 6e place à l'IBF. C'est donc à lui que la fédération a proposé de défier le Croate. Le vainqueur de ce combat, s’il a lieu, deviendrait le challenger officiel du champion du monde IBF, le Russe Oleksandr Usyk. Mais nous sommes encore très très loin d'un choc Yoka-Usyk. Déjà parce que Yoka n'a pas encore donné sa réponse pour affronter Hrgovic. Il a jusqu'à lundi pour le faire. Ensuite parce que s'il accepte, il doit s'imposer face à un boxeur redoutable qui frappe très fort. Enfin et surtout parce que le vainqueur d’Anthony Joshua dispose d’une clause de revanche face à la star anglaise. Il n'est pas du tout acquis que l'Ukrainien accepte de défier le Français.

Filip Hrgovic et Tony Yoka lors des JO de Rio en 2016 © ICON Sport

Pour Yoka, il s’agit quoiqu'il en soit d’une magnifique opportunité. Les deux boxeurs qui ont le même âge (29 ans) et se connaissent très bien. Ils se sont affrontés à deux reprises. Tony Yoka s’est imposé à chaque fois, d’abord en 2015 en quart de finale des championnats du monde au Qatar. Idem en demi-finale des Jeux olympiques à Rio en 2016 même si le Croate lui avait donné beaucoup de fil à retordre. Filip Hrgovic compte 14 combats chez les professionnels (14 victoires dont 12 par KO) contre 11 pour Tony Yoka (aucune défaite).