Boxe: "Ça me dégoûte", réagit Yoka après le report de son combat contre Bakole

Privé de son combat en janvier contre Martin Bakole, Tony Yoka estime avoir pris "un petit coup au moral" après ce report imposé en raison de la jauge sanitaire, qui remettait en question l'équilibre financier de l'événement. Pour autant, le Français de 29 ans reste ambitieux, prêt à boxer rapidement contre de grands noms comme Anthony Joshua.

Tony Yoka va devoir prendre son mal en patience. Initialement, le Français de 29 ans devait combattre le 15 janvier prochain contre Martin Bakole, à l'Accor Arena de Paris-Bercy. Mais les dernières annonces gouvernementales ont eu raison des ambitions des organisateurs, qui devaient se résoudre à un combat sous jauge sanitaire, limitée à 2.000 personnes.

5.000 tickets avaient déjà été vendus mais le promoteur Jérôme Abiteboul a expliqué que ce combat sous jauge sanitaire serait un "désastre sanitaire", obligeant à un report dont la date n'est pas encore connue. "Franchement, je ne suis pas énervé. Ça me dégoûte, a réagi Tony Yoka ce vendredi dans un entretien à l'Equipe. On ne peut pas prévenir les gens deux semaines et demie avant l'échéance, qu'en fait ils ne vont pas pouvoir bosser. Je ne pense pas qu'à moi. En foot et en rugby, les mecs sont salariés, c'est différent. En boxe, on est un peu comme des intermittents du spectacle, des artistes qui se produisent sur scène en concert et sont privés de leur lieu de travail. On ne se produit pas toutes les semaines. Une annulation, ce sont des mois des travails perdus."

"Joshua? Mais moi, je le boxe tous les jours, Joshua"

En décembre dernier, Tony Yoka devait déjà affronter Carlos Takam, qui s'est blessé, obligeant le clan du Français à se rabattre sur Martin Bakole, 17e mondial et un profil différent. "J'ai envie de boxer aux Etats-Unis, à l'étranger, a répondu Yoka sur ses ambitions désormais. Je veux faire de gros combats, avoir mon mot à dire dans cette catégorie. Je sais qu'il y a des mecs que je peux boxer, les Parker ou les Chisora auxquels je n'ai rien à envier (...). Je représente 'une menace' entre guillemets, un risque qui ne se justifie pas pour eux, car je ne suis pas bien placé dans les classements. Je n'ai pas encore battu de nom. Pour moi, boxer Martin Bakole, c'était une belle étape."

Dans un entretien ces dernières semaines à RMC Sport, Anthony Joshua se disait prêt à combattre Tony Yoka "n'importe quand", tenant en haute estime le champion olympique des poids lourds 2016 même s'il estime qu'il a fait "la moitié ou les trois-quarts du chemin." "Je boxe tout le monde. Joshua? Mais moi, je le boxe tous les jours, Joshua, a répondu Yoka. Je ne suis pas de ceux qui se cachent ou veulent prendre le moins de risques possibles. J'ai 29 ans, ça y est, c'est bon, je suis prêt à affronter ces mecs-là."