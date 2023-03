Boxe: entre malaise et mignonnerie... l'improbable rencontre entre Tyson et Hasbulla, le 'mini Khabib'

L'ancien boxeur de légende, Mike Tyson, a croisé ce mardi la route de l'influenceur Hasbulla Magomedov, proche de l'ancienne star de l'UFC, Khabib Nurmagomedov. Leur rencontre a donné lieu à une séquence hautement improbable avec une parodie de boxe.

Longtemps présenté comme l'homme le plus méchant de la planète à cause de son surnom 'The Baddest Man on the Planet', l'ancien boxeur Mike Tyson semble avoir bien changé. L'ancien champion des poids lourds, véritable célébrité aux Etats-Unis et dans le monde continue de faire parler de lui.

Quand ce n'est pour faire la promotion de son entreprise sur le cannabis thérapeutique, la légende du noble fait aussi le show à la télévision ou à la radio. Mardi, sa rencontre avec l'influenceur vedette de la sphère MMA, Hasbulla Magomedov a offert un moment aussi perturbant que mignon à voir à base de faux combat de boxe entre le colosse de 56 ans et la star des réseaux sociaux atteinte de nanisme.

Un faux combat avec 'mini Khabib'

Invité dans le podcast de l'homme aux 50 victoires chez les pros (pour 6 défaites et 2 no contests), le jeune Daghestanais de 20 ans a marqué les esprits. Pendant que Mike Tyson faisait mine de monter sa garde pour se protéger, l'ami intime de Khabib Nurmagomedov (il est parfois surnommé 'mini Khabib' pour sa proximité avec l'ancien champion de l'UFC) a essayé de lui porter quelques coups. Sans surprise, Mike Tyson les a facilement esquivé.

Touf sauf un, après quelques secondes à éviter les poings du Russe de 20 ans, l'ancien champion du monde de boxe a semblé prendre un (petit) coup au visage. Evidemment, la puissance de Hasbulla Magomedov n'a pas fait mal ni même blessé Mike Tyson. Mais l'Américain a quand même stoppé la séquence par une jolie pirouette.

Après avoir pris l'un des chouchous de Dana White, patron de l'UFC, dans ses bras, l'ancien boxeur a fait semblant de lui mordre l'oreille. Un rappel sur le ton de l'humour à son second combat mythique contre Evander Holyfield. En juin 1997, Mike Tyson avait été disqualifié après avoir mordu et arraché un bout de l'oreille de son rival pour le titre WBA. Depuis, il a bien changé et préfère s'amuser de sa réputation.