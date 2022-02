Boxe: Fury annonce un combat contre Ngannou pour début 2023!

Alors qu’il doit défendra sa ceinture WBC des lourds contre Dillian Whyte dans quelques semaines, Tyson Fury a lâché une bombe en expliquant qu’il allait affronter Francis Ngannou, champion des lourds de l’UFC, à Las Vegas début 2023. Et le "Gypsy King" ne souhaite pas un combat de boxe traditionnel.

Ils se chauffent sur les réseaux sociaux depuis quelques temps. Et si l’on en croit un des deux protagonistes, l’idée pourrait vite devenir une réalité. Interrogé par la chaîne YouTube britannique iFL TV, Tyson Fury a lâché une bombe en annonçant un combat contre… l'actuel champion des lourds de l’UFC en MMA pour début 2023! "Je vais affronter Francis Ngannou l’an prochain à Las Vegas, en février ou mars, a lancé le boxeur champion du monde WBC-The Ring des poids lourds. On n’en a pas discuté pour cette année car j’ai des combats de boxe à faire. Mais l’an prochain, on pourra avoir des combats dingues. C’est un choc massif, deux champions des lourds qui face à face, et je crois qu’il peut battre des records de pay-per-view aux Etats-Unis."

Sorti victorieux du sublime troisième choc contre Deontay Wilder en octobre, le "Gypsy King" doit défendre sa ceinture WBC au printemps contre son challenger officiel, Dillian Whyte, un combat qui devrait avoir lieu le 23 avril à Wembley même si Whyte n’a pour l’instant pas signé le contrat (il a jusqu’au 19 février pour le faire). S’il bat son compatriote, le Britannique se tournera vers le vainqueur de la revanche entre le champion WBA-IBF-WBO Oleksandr Usyk et Anthony Joshua – prévue également au printemps même si la date et le lieu ne sont pas encore connus – pour devenir le premier champion du monde incontesté à quatre ceintures de l’histoire des lourds.

Et si cette nouvelle étape se passe bien, son regard se tournera ensuite vers le mastodonte camerounais, comme il l’a confirmé ces dernières heures au micro du journaliste Gareth A. Davies en marge du lancement de marque de boissons énergétiques nommée Furocity: "Si je bats Whyte et Usyk, car je pense que ce dernier va encore sortir vainqueur contre Joshua, je viserai un retour à Las Vegas en février ou mars pour le combat contre Ngannou. Si on arrive à s’accorder sur les termes." Un ring ou une cage? Quelle taille de gants? Les questions organisationnelles sont nombreuses autour d’un choc inter-disciplines qui attirerait sans doute une énorme audience comme l'avait fait le premier combat entre une star de la boxe et une étoile du MMA avec le Floyd Mayweather-Conor McGregor de l'été 2017.

"Peut-être même sans gants"

Dans l’idéal, Fury ne souhaite pas un combat traditionnel où il serait logiquement ultra ultra ultra favori malgré la puissance XXL du champion UFC. "Ce serait plus savoureux avec un truc en plus, pas juste un combat de boxe conventionnel où il n’aurait probablement aucune chance de me battre à part s’il me met KO sur un punch. Donc peut-être dans une cage, peut-être avec des petits gants ou peut-être même sans gants. (Sourire.)" Blessé au genou avant sa victoire contre Ciryl Gane en janvier, Ngannou doit subir une intervention chirurgicale et sera absent plusieurs mois. L’homme qui n’a jamais caché son envie de s’essayer au noble art – il était venu en Europe pour boxer avant de rencontrer son ancien coach Fernand Lopez et de passer au MMA – devra aussi régler l’imbroglio contractuel dans lequel il se trouve.

Alors que son dernier deal à l’UFC prenait fin avec son combat contre Gane, "The Predator" a conservé sa ceinture et vu la "clause du champion" s’activer, ce qui prolonge automatiquement son contrat d’une année (ou trois combats). Mais le champion des lourds a déjà prévenu qu’il ne voulait plus combattre sous les termes de cet engagement, notamment sur le plan financier, et précisé que tout nouveau contrat avec l’UFC devrait inclure la possibilité de faire des combats de boxe pour qu’il le signe. Si la plus grande organisation de MMA accepte cette requête, la porte serait ouverte pour un choc contre Fury, qui rapporterait à Ngannou un chèque bien plus gros (on évoque plusieurs dizaines de millions de dollars) que ce qu’il peut toucher actuellement dans l’octogone. Elle le serait tout autant, et même plus, s’il ne reste pas lié à l’UFC. Bref, si on reste encore loin d’un combat entre les deux, voir le Britannique et le Camerounais s’affronter ne paraît pas une idée folle.