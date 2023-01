Boxe: Gervonta Davis conserve son titre "régulier" WBA des légers contre Hector Luis Garcia

Le boxeur américain Gervonta Davis a battu le Dominicain Hector Luis Garcia par abandon à la 9eme reprise samedi à Washington. A 28 ans, il conserve son titre WBA des poids légers en attendant un choc attendu face à Ryan "King" Garcia.

Top fort Gervonta Davis. Le boxeur américain a conservé son titre WBA "régulier" des poids légers, en battant le Dominicain Hector Luis Garcia par abandon avant le 9e round, samedi à Washington. Equilibré lors des cinq premières reprises, le combat a ensuite tourné à l'avantage de Davis, qui a pu placer de puissants crochets du gauche, son arme du soir.

Un combat interrompu après une bagarre dans le carré VIP

Garcia, champion WBA des super-plumes monté d'une catégorie pour l'occasion, a d'abord montré qu'il avait un menton solide, parvenant lui aussi à placer des coups en contre et donnant à cet affrontement un peu de piment. Mais cela n'a pas duré. Après avoir été interrompu plusieurs minutes, en raison d'une bagarre dans le cercle VIP au pied du ring, le 8e round a vu Davis accélérer la cadence.

Et maintenant, Davis attend Ryan "King" Garcia

"Tank" a lâché deux gros coups de canon de sa patte gauche, qui ont tellement ébranlé Garcia, que, même sauvé par le gong, ce dernier n'a pas pu reprendre le combat, ce qui a conduit l'arbitre à arrêter les frais. Assis dans son coin, le boxeur dominicain, qui concède à 31 ans sa première défaite en 17 combats (16 victoires dont 10 avant la limite), disait en effet "je n'y vois plus ! Je n'y vois plus!". "Je savais que je lui avais fait très mal", a réagi au micro Gervonta Davis, après sa 28e victoire en autant de combats (dont 26 avant la limite). Il est déjà tourné vers le suivant, que tout le monde espère, a priori à Las Vegas en avril, contre Ryan "King" Garcia, ancien champion WBC intérimaire des légers et invaincu en 23 combats.