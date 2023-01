Boxe: Gervonta Davis, un Garcia avant l’autre (mais l’ombre de la justice plane)

Opposé à Hector Garcia ce week-end à Washington (en direct sur RMC Sport 2 à partir de 3h dans la nuit de samedi à dimanche), Gervonta "Tank" Davis doit passer cette étape avant un rendez-vous ultra attendu contre Ryan "King" Garcia prévu le 15 avril. Mais pour s’offrir ce choc, la machine à KO américaine souvent impliquée dans des affaires hors du ring devra aussi éviter un verdict judiciaire qui pourrait l’envoyer en prison.

La situation laissait planer le doute. Gervonta Davis allait-il pouvoir affronter Hector Garcia ce samedi à Washington? Une question posée par les dernières informations hors ring autour du boxeur américain champion WBA "régulier" des légers (également ancien détenteur des ceintures IBF et WBA chez les super-plumes et du titre WBA "régulier" des super-légers). Le 27 décembre, Davis est arrêté par la police à Parkland, en Floride, pour avoir prétendument frappé une femme avec "une gifle le poing fermé". La femme en question est la compagne et mère de sa fille et l’arrestation pour "délit de violence conjugale" et "assaut causant des dommages corporels" fait suite à un coup de téléphone de cette dernière aux autorités: "Aidez-moi s’il-vous-plaît! J’ai besoin d’aide. J’essaie de rentrer chez moi, j’ai un bébé dans la voiture et il m’a attaqué! Il va me tuer!"

Le lendemain, "Tank" est libéré après le paiement d’une caution de 1000 dollars, montant indiquant que "les allégations contre lui n’étaient pas sérieuses" selon les sources judiciaires contactées par le magazine The Ring. Davis prend alors la parole sur les réseaux sociaux, un post qu’il a depuis effacé: "Je ne porte jamais la main sur la mère de ma fille ou sur ma fille. Vous êtes dingues ou quoi? Je ne suis pas un monstre." Deux jours plus tard, celle qu’il est accusé d’avoir frappé s’exprime à son tour sur les réseaux sociaux pour prendre sa défense: "L’état de notre relation est fragile en ce moment et nous sommes tous les deux fautifs pour cette dispute. Nos émotions étaient fortes et j’ai passé un coup de téléphone inutile aux forces de police dans un moment intense où j’étais dans tous mes états. Gervonta n’a fait mal ni à notre fille ni à moi."

La vérité de cette histoire appartient à ses protagonistes. Seule certitude: elle n’empêche pour l’instant pas Davis, déjà impliqué dans une affaire de violence conjugale après avoir violemment attrapé la mère de sa fille par le cou en février 2020 dans une scène captée en vidéo en marge d’un match de basket de charité sur le campus de l’université de Miami, d’enfiler les gants pour monter sur le ring. Ce week-end, ce sera face au Dominicain Hector Luis Garcia, auteur d’une superbe année 2022 où il a dominé l’invaincu Chris Colbert avant de remporter le titre WBA des super-plumes face à l’expérimenté Roger Gutierrez.

Un Garcia qui en cache un autre: le monde de la boxe attend surtout le choc entre Davis, qui reste sur un KO ultra spectaculaire sur Rolando Romero en mai dernier, et le populaire Ryan "King" Garcia, ancien champion WBC intérimaire des légers absent plusieurs mois des rings entre 2021 et 2022 pour soigner sa santé mentale. Un rendez-vous déjà prévu pour le 15 avril à Las Vegas si tout se passe bien pour "Tank" face au premier Garcia, annoncé en future victime de la machine à éteindre la lumière américaine (27-0, 25 KO; 28 ans). Avec sa puissance de feu dans les poings, qui lui permet de terminer un combat à tout moment sur un coup, Davis arrive en favori de ce duel de fausses pattes (gauchers).

Mais attention. Car l’invaincu Hector Garcia (16-0, 10 KO; 31 ans), qui affiche un beau background amateur avec notamment une participation aux Jeux de Rio en 2016 (éliminé au premier tour), adore déjouer les pronostics et gâcher la fête comme il l’avait fait contre Colbert. "Je sais que les gens me sous-estiment et j’aime ça, confirme-t-il sur le site de The Ring. J’aime être l’outsider. Je veux montrer à tout le monde mes capacités, prouver qui je suis comme je l'ai fait l'an dernier. Je sais que je peux le faire. Je me suis entraîné à fond pour ça, j’ai même passé Noël loin de ma famille. C’est un gaucher mais ils sont faciles à déchiffrer quand vous l’êtes aussi. J’y vais avec un état d’esprit de vainqueur. Je n’ai pas pu célébrer Noël mais je le ferai après ma victoire."

Bob Santos, le coach de Garcia avec qui ce dernier a préparé ce choc en Californie, veut aussi y croire: "Comme Deontay Wilder, Davis a la capacité de changer un combat sur un coup. Mais ça n’a pas empêché Tyson Fury de contrer ça et de battre Wilder. Si Tank ne réussit pas à placer son gros coup, il va avoir de sérieux problèmes. S’il ne fait pas ça, il va devoir livrer le combat de sa vie. On sait qu’on ne doit pas faire la moindre erreur, ne pas lui laisser cette opportunité de mettre son uppercut ou sa gauche. Mais Hector, qui a affronté tous les styles chez les amateurs, possède toutes les qualités pour être meilleur que lui dans un pur combat de boxe. Davis ne nous intimide pas. Et peut-être qu’il va faire l’erreur de regarder au-delà de notre combat…"

"Hector a mérité sa place, on ne doit surtout pas le prendre à la légère", a répondu le boxeur américain en conférence de presse, comme pour rassurer sur son état d'esprit. Mais le défi d'après ne quitte pas ses pensées. "C'est un adversaire dur et ça va me préparer pour le combat contre Ryan Garcia." "Je suis le vrai Garcia, le vrai challenge pour lui, s'en amuse Hector. Je me sens aussi bien chez les super-plumes que chez les légers et j'ai relevé ce challenge car je veux surpasser mes propres limites. Je me fiche de sur qui il est concentré." Mais il sait en jouer. "La pression est sur Gervonta, pas sur moi", rappelle-t-il.

Une victoire de Davis, qui promet "des feux d'artifice" et une performance qui confirmera qu'il est "un boxeur à part", est attendue par l'immense majorité des spécialistes. Il sera ensuite temps de prouver son statut dans l'élite du noble art contre un autre Garcia. Enfin, diront ceux qui attendent depuis longtemps un gros test pour "Tank"… Mais le garçon devra livrer un autre combat contre la justice avant de pouvoir retrouver celui qu’on surnomme "King" entre les cordes. Le 16 février, à Baltimore (sa ville), celui qui avait été arrêté pour une altercation dans un centre commercial en février 2019 – après laquelle il avait poussé un policier – sera sur les bancs du tribunal après avoir fui en novembre 2020 la scène d’un accident de voiture impliquant quatre personnes, dont une femme enceinte.

Au volant d’un SUV Lamborghini, l’Américain avait grillé un feu rouge avant de rentrer dans une voiture puis de quitter la scène dans un autre véhicule (la Lamborghini ne marchait plus après avoir fini dans une clôture). La femme enceinte à l’époque, Jyair Smith, a expliqué au Baltimore Sun que Davis l’avait "regardée dans les yeux sans (l)’aider" et que son genou avait été sérieusement blessé dans l’incident, l’empêchant de travailler normalement. Alors que le juge a refusé en septembre dernier un accord qui aurait évité le procès, qui doit durer deux jours, le boxeur fait face à quatorze charges qui lui font risquer un maximum de cinquante mois en prison. Auxquels il faut rajouter la menace d’une année d’emprisonnement pour avoir conduit ce soir-là malgré un permis suspendu. Un verdict à son encontre pourrait donc envoyer "Tank" derrière les barreaux et remettre en cause à court terme le choc contre Ryan Garcia.