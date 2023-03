Boxe: impressionnant vainqueur de Plant, Benavidez réclame Canelo Alvarez

Le boxeur américain David Benavidez a battu sur décision son compatriote Caleb Plant samedi à Las Vegas. A 26 ans, il reste champion intérimaire WBC des super-moyens et n’attend plus qu’une chose : un combat face à la star de la boxe mondiale, le Mexicain Saul "Canelo" Alvarez.

Quel spectacle à Las Vegas. Très attendu, le combat entre David Benavidez et Caleb Plant a tenu toutes ses promesses. Après douze rounds d’une intensité folle et un combat pourtant bien entamé par Plant, le champion intérimaire WBC des super-moyens a finalement pris le dessus pour s’imposer logiquement sur décision unanime.

Impressionnant sur le ring, David Benavidez (27-0, 23 KO), conserve sa ceinture mais n’a pas souhaité provoquer davantage son adversaire malgré leurs échanges très tendus avant le combat : "On a beaucoup parlé mais il a combattu comme un guerrier sur le ring, a lâché Benavidez après sa victoire. Je suis content qu’on ait donné aux fans ce qu’ils voulaient. C’est la meilleure rivalité des cinq dernières années. On a donné un gros combat aux fans et c’est ce qu’il fallait. J’y suis allé pas après pas. Reprise après reprise. J’ai beaucoup parlé, j’ai beaucoup chambré, mais j’apprécie ce mec. On savait qu’on ne réglerait pas nos histoires tant qu’on n’était pas sur le ring."

"Canelo Alvarez doit me donner ma chance"

Avec ce succès de prestige, Benavidez devient challenger obligatoire pour la WBC et peut donc rêver de son combat face à la star mexicaine Canelo Alvarez : "J’ai beaucoup de respect pour Canelo Alvarez mais aujourd’hui, il doit me donner ma chance. Je suis prêt pour le mois de septembre. Je ne pense pas qu’il m’évite mais il a beaucoup d’options. Moi, cela fait longtemps que j’attends ce combat."

Champion unifié et incontesté des super-moyens, avec en sa possession les ceintures des quatre principales fédérations, le Mexicain remettra ses titres en jeu début mai face au Britannique John Ryder, son challenger obligatoire pour la WBO (dont il est le champion intérimaire). S’il l’emporte, et il sera grand favori, la route sera ouverte vers un choc contre le vainqueur de Benavidez-Plant. Enfin il n'est pas non plus exclu que le Français Christian Mbilli, récent vainqueur de Gongora et qui se trouve juste derrière Benavidez et Plant au classement WBC, ne se frotte à l'un des deux Américains dans les mois à venir.