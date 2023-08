Boxe: Jake Paul mate Nate Diaz et reste invaincu face aux combattants de MMA

Le combat de boxe anglaise entre Jake Paul et l’ex-star de l’UFC Nate Diaz a tourné à l’avantage du célèbre Youtubeur américain, vainqueur par décision unanime samedi soir à Dallas.

Les combattants de MMA réussissent bien à Jake Paul. Samedi soir dans un American Airlines Center plein à craquer à Dallas, le Youtubeur américain affrontait Nate Diaz (38 ans), star de l’octogone qui a combattu pendant 17 ans l’UFC. Une première en boxe pour celui qui a infligé à Conor McGregor sa première défaite dans la cage en 2016. Mais le passage de l’octogone au ring n'est pas une formalité. Et Jake Paul s’est logiquement imposé sur décision unanime (97-92, 98-91, 98-91).

Une revanche en MMA ?

Agressif d'entrée, Jake Paul a largement remporté le premier round. Il s’est ensuite exposé à une belle résistance de Nate Diaz, lequel a même osé une guillotine (interdite en boxe) au dixième et dernier round. Pas suffisant pour faire abdiquer Jake Paul qui s’impose et reste invaincu sur le ring face aux anciens combattants de l’UFC : Anderson Silva, Tyron Woodley et donc Nate Diaz.

Après le combat, Jake Paul a proposé une revanche à son adversaire, en MMA et plus précisément au PFL, une ligue avec laquelle il est sous contrat : "Dix millions de dollars dans la PFL. C'est ton domaine, faisons-le", a lâché Jake Paul à Nate Diaz. Le tombeur de McGregor n’a pas dit non.