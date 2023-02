Boxe: Drake a encore perdu une somme folle en pariant sur Jake Paul

Drake avait parié 400 000 dollars (379 000 euros) sur Jake Paul, qui affrontait dimanche soir Tommy Fury, demi-frère de Tyson, en Arabie saoudite. La défaite de l'Américain sur décision partagée a coûté cher au chanteur canadien, mais une revanche est déjà prévue.

Ce n'est plus un secret, Drake aime exhiber sur les réseaux sociaux ses paris sportifs à huit voire neuf chiffres. Ce dimanche, il avait donc misé 400 000 dollars (soit 379 000 euros) sur la victoire de l'influenceur-boxeur Jake Paul face à l'autre influenceur-boxeur Tommy Fury, demi-frère de Tyson, lors du combat qui avait lieu en Arabie saoudite. Le chanteur canadien pouvait espérer tripler sa mise en cas de pari gagnant.

Sauf que Jake Paul a perdu, et Drake avec, sa liste de paris perdants s'allongeant encore un peu plus. S'il avait vu juste en pariant 700 000 dollars (662 000 euros) sur les Chiefs lors du Superbowl il y a deux semaines, le Canadien a la réputation de presque toujours se tromper. On parle même d'une malédiction lorsque Drake place un pari.

"Désolé Drake, j'aurais cette victoire lors de la revanche"

"Merde ! C'est de la faute de Drake, a lancé en rigolant Jake Paul en conférence de presse, après le combat, apprenant que le chanteur avait misé sur lui. Drake, mon frère, pourquoi tu m'as fait ça ?" Puis le youtubeur américain devenu boxeur s'est corrigé, plus sérieux : "Non, c'est de ma faute. Désolé Drake, j'aurais cette victoire lors de la revanche."

Sur décision partagée, Jake Paul a concédé face à Tommy Fury la première défaite de sa carrière en 7 combats professionnels. Il avait jusqu'ici remporté 6 combats dont 4 par KO. Une revanche face à Fury a déjà été demandée par Paul et elle était prévue dans le contrat des deux boxeurs.