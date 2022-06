Boxe: "Je vais me suicider", Mntungwa menacé de mort après le décès de Buthelezi

Le boxeur Siphesihle Mntungwa, l'adversaire de Simiso Buthelezi, décédé à la suite de lésions cérébrales après leur combat, a depuis reçu des menaces de mort.

Les images ont fait le tour du monde. Lors d'un combat des poids légers en Afrique du Sud, Simiso Buthelezi semblait avoir pris le dessus sur Siphesihle Mntungwa, mais le combat a vite tourné lorsque le premier s'est mis à boxer dans le vide, KO debout, alors que son adversaire se tenait de l'autre côté du ring. Le combat avait alors immédiatement été arrêté par l’arbitre. Quelques jours plus tard, Simiso Buthelezi est décédé après être tombé dans le coma à cause d'une lésion cérébrale. De son côté, Siphesihle Mntungwa a très mal vécu cet épisode, en recevant des menaces de mort.

"Je n'ai pas tué Simiso Buthelezi"

"J'ai reçu de fortes critiques et des insultes sur les médias sociaux lorsque Simiso a été hospitalisé. Mais ces menaces ont atteint un autre niveau après sa mort, a déclaré Mntungwa au Sowetan Live, dans des propos relayés par Marca. Je n'en peux plus. Il ne me reste qu'une seule chose à faire... Je vais me suicider. Je n'ai pas tué Simiso Buthelezi. Nous nous sommes battus dans un match de boxe, mais ce n'était pas une question de vie ou de mort", a-t-il déclaré, en tentant d'expliquer à ses bourreaux que la mort de Buthelezi était un accident.



"Tout ce que je voulais, c'était gagner ce titre, qui contribuerait peut-être à changer ma vie et celle de ma famille", a expliqué le combattant. Choqué, le boxeur n'a pas assisté aux funérailles de son adversaire, ni présenté ses condoléances à sa famille.