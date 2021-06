Boxe: "L'un des plus grands moments de ma vie", savoure Paul après son combat face à Mayweather

Aucun vainqueur n'a été déclaré ce dimanche soir, à Miami, à l'issue des 8 rounds entre Floyd Mayweather et Logan Paul. Face à la légende de la boxe, la star de Youtube a savouré "l'un des plus grands moments de sa vie".

Logan Paul avait le sourire ce dimanche soir, à Miami, à l'issue de son combat face à Floyd Mayweather. La star de YouTube, aux 23 millions d'abonnés, a tenu les 8 rounds face à la légende de la boxe, de 18 ans son ainé. Rapidement fatigué, Paul a profité de son physique plus important pour résister face à Mayweather.

"Maintenant, je vais aller à la plage"

"Je ne veux plus jamais que personne ne me dise un jour que quelque chose est impossible, a déclaré Logan Paul, à l'issue de ce combat. J'ai prouvé ce soir que tout le monde peut réaliser ses rêves et se surpasser. C'est l'un des plus grands moments de ma vie. Je tiens à remercier Mayweather pour ça."

Si le combat n'a pas donné de vainqueur, Floyd Mayweather s'est déclaré "surpris" par le niveau affiché de son adversaire. "On ne sait jamais avec ce gars-là, je vais rentrer à la maison en me demandant s'il m'a laissé survivre. Il est impossible à toucher, a concédé Logan Paul à propos de Floyd Mayweather. Je vais déjà me reposer et aller à la plage."

Logan Paul n'a pax exclu non plus l'idée de participer à une revanche face à Floyd Mayweather. Seulement disponible en pay-per-view aux Etats-Unis, ce combat devrait en tout cas déjà rapporter plus de 20 millions de dollars à Logan Paul. Mais pas sûr que le public suive à nouveau, alors que le combat a été majoritairement critiqué.