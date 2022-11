Boxe: la pépite US Shakur Stevenson était avec le rappeur Takeoff juste avant sa mort

Ancien champion du monde dans deux catégories et considéré comme un des plus gros jeunes talents de la boxe US, Shakur Stevenson était présent aux côtés du rappeur Takeoff juste avant le décès de ce dernier par arme à feu à Houston. Le combattant américain n’a pas été touché lors de ce tragique événement.

L’histoire a bouleversé le monde hip-hop. Membre du trio Migos, avec son oncle Quavo et le cousin de ce dernier Offset, le rappeur Takeoff – de son vrai nom Kirshkin Khari Ball – a été retrouvé mort dans la nuit de lundi à mardi à Houston après s’être fait tirer dessus dans la contre-allée d’un bowling suite à une violente altercation en marge d’un jeu de dés. Un événement tragique qui aurait également pu toucher le monde de la boxe.

Selon le média américain TMZ, qui diffuse une photo en preuve, Shakur Stevenson a en effet été vu aux côtés de Takeoff juste avant la fusillade fatale, au moment où une confrontation seulement verbale avait lieu. Ancien champion du monde (WBO) chez les plumes et ancien champion du monde unifié (WBC-WBO-The Ring), considéré comme un des plus grands jeunes talents de la boxe US et désormais passé les légers après avoir raté la pesée lors de son dernier combat en super-plumes, le combattant américain est originaire du New Jersey mais réside à Houston, où a eu lieu le tragique événement.

Ami avec les membres de Migos, Stevenson avait plus tôt dans la semaine été vu en train de faire la fête avec Jas Prince, le fils de James Prince, promoteur musical mais également manager de boxeurs qui a été filmé en train de faire le tour de Houston en voiture avec Quavo alors qu’il fêtait son anniversaire quelques heures avant l’incident qui a coûté la vie à Takeoff. A priori, Stevenson n’a pas été touché physiquement dans la fusillade ou l’altercation qui l’a précédée. Le boxeur et son entourage pourraient toutefois devoir donner leur version des faits devant la police de Houston, qui a demandé à tous les témoins de venir témoigner.