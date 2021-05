Boxe: le choc Fury-Joshua aura lieu le 14 août en Arabie saoudite

Selon Eddie Hearn, promoteur d'Anthony Joshua, le combat anglo-anglais entre son poulain et Tyson Fury aura lieu le 14 août prochain en Arabie saoudite, dans un stade qui pourrait être spécialement construit pour l'occasion.

Il manque encore l'officialisation des deux camps, mais ça se précise. C'est même une "affaire conclue", selon Eddie Hearn. Après des mois et des mois de tractations, le célèbre promoteur a annoncé ce jeudi à Sky Sports que le choc entre les poids lourds britanniques Anthony Joshua et Tyson Fury pour l'unification des titres WBA, WBC, IBF et WBO aura lieu le samedi 14 août en Arabie saoudite.

"Ils (les Saoudiens) veulent construire un nouveau stade pour l'occasion, a développé Hearn. Ils veulent créer quelque chose de spécial. La dernière fois ils avaient construit un stade de 18.000 places en sept semaines pour le combat contre Andy Ruiz Jr. (...) Ils ont la possibilité d'organiser le combat en indoor, mais ils veulent impressionner le monde."

"AJ prévoit de démolir Fury"

Ces derniers jours, Anthony Joshua (31 ans, 24V, 1D) et Tyson Fury (32 ans, 30V, 1N) ont multiplié les gentilles provocations sur les réseaux sociaux. Mais pour Hearn, ce n'est même pas un amuse-bouche de ce qui attend le public.

"Vous allez voir un AJ différent cette fois-ci, promet-il. Il est excité parce que si on met de côté son combat contre Dillian Whyte, il n'a jamais connu un environnement de trash-talk. Il a les crocs. Je suis sûr que ces deux-là échangent déjà des messages privés, se provoquent. Moi-même je reçois des messages de Fury, parfois sympathiques, parfois moins..."

Et Hearn de poursuivre: "Quand l'annonce aura lieu et que la conférence de presse débutera, ça deviendra personnel, on ne rigolera plus. Il n'y aura plus d'histoires de respect, seule la victoire comptera. AJ va aller à la guerre contre Fury. Il prévoit de le démolir, et je pense qu'il va le faire."