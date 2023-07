Boxe: le Japonais Naoya Inoue s'empare des titres WBC et WBO des super-coqs

Naoya Inoue fait déjà le ménage chez les super-coqs après avoir déjà été l'ancien champion des mi-mouches, super-mouches et coqs. Le Japonais de 30 ans a battu Stephen Fulton par arrêt de l'arbitre au huitième round pour s'emparer des ceintures WBC et WBO des super-coq que défendait l'Américain, ce mardi à Tokyo.



Quel combat pour Naoya Inoue. Le "Monstre", son surnom, a remporté sa 25e victoire (la 22ème avant la limite) en autant de combats chez les pros. Le boxeur japonais n'a pas tremblé et s'est montré dominateur lors d'un duel où il a battu Stephen Fulton au huitième round par arrêt de l'arbitre.



L'Américain a été envoyé au tapis sur un électrique direct du droit suivi d'un terrible crochet du gauche de Naoya Inoue. Il s'est relevé, mais le Japonais l'a alors acculé dans un coin du ring et saoûlé de coups, entraînant l'arrêt du combat par l'arbitre.

"Dans la catégorie, je pense que je peux encore progresser. Je ne détiens que deux ceintures et mon objectif est de conquérir les quatre", a déclaré le nouveau champion WBC et WBO après sa victoire à l'Ariake Arena de Tokyo.

Des étincelles entre Tapales et Inoue

Un message explicite adressé au Philippin Marlon Tapales, détenteur des ceintures WBA et IBF. Celui-ci, présent au combat mardi, ne s'est pas dérobé, déclarant son intention d'affronter Inoue afin "de prouver" qui'il est "le champion".



Inoue, l'un des plus grands boxeurs actuels toutes catégories confondues, est monté en super-coq au mois de janvier, après être devenu le premier champion incontesté des coq depuis Paul Butler en 1972, en battant l'Anglais Paul Butler.



Sa victoire contre Fulton fait de Naoya Inoue un champion dans quatre catégories désormais, à 30 ans: mi-mouches, super-mouches, coqs et super-coqs.