Boxe: Naoya Inoue unifie toutes les ceintures des coqs et marque l’histoire

Déjà champion WBC-WBA-IBF-The Ring, Naoya Inoue a rajouté la ceinture WBO des coqs à sa collection ce mardi au Japon en battant Paul Butler par TKO. "The Monster" devient le premier champion incontesté de cette catégorie dans l’ère à quatre ceintures. Le Japonais va désormais s’attaquer aux super-coqs. Avec des combats qui font saliver d’avance.

Une nouvelle performance magistrale, une nouvelle victoire avant la limite, une nouvelle ceinture et un nouveau chapitre dans le grand livre d’histoire de la boxe. Naoya Inoue a passé une soirée à la hauteur de son talent ce mardi à Tokyo (Japon) pour battre Paul Butler par TKO à la onzième reprise et ajouter la ceinture WBO des coqs autour d’une taille qui arborait déjà les versions WBC-WBA-IBF-The Ring. "The Monster", ce surnom qu’il porte si bien, en profite pour devenir le premier champion incontesté de cette catégorie dans l’ère à quatre ceintures. Et le premier dans l'histoire du Japon.

Avant Inoue, le dernier champion incontesté chez les coqs remonte même au Panaméen Enrique Pinder en… 1972, une époque il fallait seulement les titres WBC et WBA pour revendiquer ce statut. Déjà sacré chez les mi-mouches et les super-mouches plus tôt dans sa carrière, le Japonais toujours invaincu – 24-0 en carrière, dont 21 KO – continue son chemin pour marquer l’histoire du noble art. Une route qui lui a notamment permis d’être le premier Japonais désigné numéro 1 pound-for-pound (toutes catégories confondues) par le magazine de référence The Ring plus tôt cette année, une place depuis reprise par Oleksandr Usyk après sa deuxième victoire sur Anthony Joshua.

Et ce n’est pas fini. A vingt-neuf ans, Inoue a encore de belles années devant lui pour compléter un palmarès qui lui donne déjà une place au Hall of Fame et parmi les plus grands champions japonais de l’histoire. Son nouveau défi est tout trouvé: le roi des coqs a annoncé son intention de monter chez les super-coqs, où l’attendent de superbes et intrigantes oppositions face à l’Américain Stephen Fulton (21-0, champion WBC-WBO) ou à l’Ouzbek Murodjon Akhmadaliev (10-0, champion WBA-IBF) pour tenter de rejoindre le cerce fermé des boxeurs sacrés dans quatre divisions ou plus.

Attendu par beaucoup, un éventuel choc contre le premier serait sans conteste un des plus gros combats de l’année 2023. Vu son talent et ses qualités pugilistiques, sans égales ou presque dans la boxe actuelle, et même si la mission ne sera pas facile à remplir avec les boxeurs en face, il n’est pas dingue de l’imaginer à terme devenir champion incontesté de cette nouvelle catégorie. S’il y parvient avant Terence Crawford (welters) et Oleksandr Usyk (lourds), "The Monster" serait le premier à unifier tous les titres dans deux divisions dans l’ère à quatre ceintures.

Mais avant de penser à la suite, ce boxeur à la puissance fabuleuse pour son gabarit peut savourer le présent. Dominant dès la première reprise, plus rapide, meilleur sur son jeu de jambes, efficace des deux mains (avec toujours ce sublime travail au corps) et insaisissable en défense, Inoue n’a laissé aucun doute sur l’issue de son combat face à Butler, qui donnait plus l’impression d’être là pour ne pas être mis KO trop tôt que pour l’emporter et qui a forcé le favori à le provoquer (garde basse voire mains derrière le dos) pour le pousser à être plus offensif.

Une dernière série de combinaisons dans la onzième reprise mettra fin à la possibilité de voir le Britannique aller jusqu’à la limite. Inoue était trop fort, tout simplement. Troisième nouveau champion incontesté de la boxe masculine en 2022 après Jermell Charlo chez les super-welters et Devin Haney chez les légers, "The Monster" rejoint aussi la superstar Canelo Alvarez, qui arbore également toutes les ceintures chez les super-moyens. Quatre champions incontestés sur dix-sept catégories, une statistique qui redonne foi dans un sport qui a perdu de l’attrait par manque de visibilité ces dernières années mais qui commence enfin à se rendre plus clair.