Boxe: Mike Tyson à l'affiche du prochain film de Franck Gastambide

L'ancien boxeur Mike Tyson a rejoint le casting du film français "Medellin", réalisé par Franck Gastambide. Il interprète le complice des deux héros, chargés de libérer le petit frère de l'un des deux, détenu par de dangereux narcotrafiquants colombiens.

Après avoir écoeuré ses adversaires sur le ring, Mike Tyson va faire trembler... Ramzy Bedia. L'ancien boxeur a rejoint le casting du film français "Medellin", réalisé par Franck Gastambide, grand amateur de sports de combat. Dans ce long-métrage, qui sortira le 2 juin sur Prime Video, la légende américaine donnera la réplique au duo Ramzy Bedia-Franck Gastambide, qui doivent se rendre en Colombie pour sauver le frère de l'un entre eux, un jeune Youtubeur fan de Pablo Escobar, retenu par des narcotrafiquants colombiens.

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour suivre l'UFC et le meilleur des sports de combat

Tyson habitué au cinéma

L'ancien champion WBC, WBA et IBF sera chargé d'aider les deux protagonistes à accomplir leur mission. Et il est visiblement prêt à sortir les poings pour y arriver. Ce n'est pas la première fois que Mike Tyson montre ses talents au cinéma. Sa deuxième carrière a débuté en 1999 dans "Black and White". Il apparaît dans une quinzaine de films, dont "Very Bad Trip" (1 et 2) ou "Scary Movie 5", mais également dans des séries télévisées ("New York, unité spéciale" ou "How I Met Your Mother").