Mike Tyson se lance dans la vente de marijuana à Amsterdam

Mike Tyson a inauguré ce vendredi un coffee shop à Amsterdam. Grand consommateur de cannabis, la légende de la boxe s'est reconvertie ces dernières années dans le commerce du produit.

Une reconversion dans le cannabis pour Mike Tyson. Et ce n'est pas un poisson d'avril. Dans une vidéo publiée ces derniers jours, la légende de la boxe confirmait l'ouverture d'un coffee shop à Amsterdam. L'inauguration a eu lieu ce vendredi et des stories de la boutique, ouverte, ont été publiées sur Instagram. L'homme de 56 ans implante son commerce en Europe, cinq ans après l'acquisition d'une ferme de cannabis en Californie.

Tyson paie près de 36.000 euros de cannabis par mois

Mike Tyson se dit lui-même consommateur d'herbe et de marijuana depuis plusieurs années: "J'ai combattu au plus haut niveau pendant plus de 20 ans. Pour calmer les nerfs et soulager la douleur de deux opérations, entre autres, j'ai commencé à en consommer", a admis Iron Mike dans un communiqué.

"Ici, les fans peuvent déguster mes produits préférés. Je les ai tous essayés et j’ai hâte de partager avec l’Europe certains de mes produits les plus appréciés", a vanté Mike Tyson après l'ouverture de son magasin à Amsterdam. Aux Pays-Bas, la détention d'une faible quantité de cannabis est autorisée mais la capitale néerlandaise a néanmoins interdit cette année la consommation de cette drogue dans le centre-ville.

Triple champion du monde des poids lourds, Mike Tyson avait indiqué ces derniers mois qu'il payait 40.000 dollars (36.800 euros) de marijuana pour sa consommation personnelle. Un chiffre conséquent, qui avait surpris les internautes avisés, estimant que Tyson se faisait probablement arnaquer.