Boxe: Mike Tyson devrait coacher Ngannou pour son combat contre Fury

Mike Tyson devrait faire partie de l’encadrement de Francis Ngannou pour le combat du Camerounais face à Tyson Fury, rapporte Talksport. L'ancien champion des poids lourds de l’UFC fera ses grands débuts en boxe anglaise le 28 octobre en Arabie saoudite.

Une légende pour un combat de titans. Opposé à Tyson Fury le 28 octobre prochain à Riyad, en Arabie saoudite, Francis Ngannou devrait être coaché par Mike Tyson. Comme rapporté par Talksport, "Iron Mike" devrait faire partie du coin de l’ancien champion des poids lourds de l’UFC pour son premier combat en boxe anglaise.

Tyson (57 ans) et Ngannou (36 ans) se sont déjà rencontrés à plusieurs reprises. Mais leur collaboration devrait donc devenir plus formelle. "Il n'est pas un novice du combat, c'est un champion du monde, a notamment confié Tyson, ancien champion du monde des poids lourds, dans des propos rapportés par L’Equipe. La clé sera de combiner son énergie et ses compétences de combat dans ses coups de poing et d'utiliser son agilité pour se déplacer rapidement autour du ring, puis de donner le coup de grâce. Nous sommes ici pour gagner."

Ngannou fera "de loin" plus d’argent face à Fury... que lors de toute sa carrière UFC

Parti de l’UFC alors qu’il en était le champion des lourds, Ngannou voulait trouver de meilleures conditions contractuelles et dégoter un gros combat de boxe. Ce sera chose faite avec ce choc de gala contre Fury, champion du monde WBC des lourds.

Si on n’en connaît pas encore le montant exact, le chèque pris par "The Predator” pour ce combat sera supérieur à tout ce que le Camerounais a gagné… lors de ses quatorze combats à l’UFC. Interrogé sur ce point dans l’émission The MMA Hour, son manager a été catégorique: "Oh mon Dieu, oui. De loin. Plusieurs fois, même!" Ça valait bien une petite collaboration avec Mike Tyson.