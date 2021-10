Boxe: "Ne doutez jamais de moi", Fury savoure après sa victoire contre Wilder

Samedi à Las Vegas, Tyson Fury est venu à bout de Deontay Wilder par KO à la onzième reprise, lors de leur troisième affrontement. Pour le Britannique, aucun doute, cette trilogie "restera dans l'histoire du sport".

Un combat d’anthologie. Tyson Fury a conservé sa ceinture WBC des poids lourds, en dominant pour la deuxième fois d'affilée Deontay Wilder, par KO au onzième round, au terme d'un affrontement dantesque qui restera dans les annales de la boxe, samedi, à la T-Mobile Arena de Las Vegas. Le Britannique de 33 ans, toujours invaincu en 32 combats, dont un nul concédé en décembre 2018 contre l'Américain qu'il avait ensuite battu en février 2020, a été une nouvelle fois impressionnant. S’il est tombé deux fois au sol, il s'est toujours relevé et a fini par venir à bout d’un Wilder exténué.

"Une trilogie qui restera dans l'histoire"

"Comme l'a dit le grand John Wayne (ancien acteur et réalisateur américain), je suis fait de porc, de fer et d'acier ! J'ai pris de gros coups, mais mon seigneur, mon sauveur, m'a aidé à me relever et à continuer. C'était un grand combat ce soir, c’est une trilogie qui restera dans l'histoire du sport. Le 9 octobre 2021 restera dans l'histoire comme un grand combat. Wilder est un combattant coriace. J'ai toujours dit que j’étais le meilleur du monde, il est le deuxième meilleur. Ne doutez jamais de moi. (...) Il ne m'aime pas parce que je l'ai battu trois fois (deux fois en réalité, ndlr), mais je suis un sportif, je suis allé lui montrer de l'amour et du respect (à la fin du combat) mais il ne voulait pas me le rendre", a réagi Fury.

Pour le "Gypsy King", la suite pourrait passer par une potentielle unification des titres face à l'Ukrainien Oleksandr Usyk, qui a dominé le mois dernier par décision unanime le Britannique Anthony Joshua, pour s'emparer des ceintures WBA, WBO et IBF. Sauf si une revanche a lieu auparavant entre ces deux boxeurs. Des journalistes ont tout de même demandé à Fury s’il était possible qu’il prenne sa retraite après ce succès contre Wilder. "Vous savez quoi ? Je vais sortir boire quelques verres et me détendre, a-t-il répondu dans des propos rapportés par la BBC. Je ne pense même pas à la boxe. C'est une victoire bien méritée et je vais en profiter."