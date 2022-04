Boxe: Nordine Oubaali, ancien champion du monde, annonce sa retraite

À 35 ans, le boxeur Nordine Oubaali a annoncé ce mardi qu’il avait pris la décision de ranger les gants au placard. Le Nordiste a notamment détenu la ceinture mondiale WBC des poids coqs entre 2019 et 2021.

La France voit l’un de ses meilleurs boxeurs prendre sa retraite. Ce mardi, Nordine Oubaali a annoncé, dans une interview accordée à Souad Soulimani, membre de l’Observatoire du Sport Business, relayée par Le Figaro, qu’il avait pris la décision de raccrocher. À 35 ans, le boxeur nordiste quitte le haut niveau avec l’un des plus beaux palmarès français.

Entre 2019 et 2021, Oubaali a détenu la ceinture de champion du monde WBC des poids coqs. En mai 2021, en Californie face à la légende Nonito Donaire, il avait dû abandonner son titre après avoir subi la première défaite de sa carrière professionnelle.

"Une décision mûrement réflechie"

"J'ai vécu sur le ring mes plus beaux souvenirs d'athlète, des moments douloureux aussi. J'ai écrit mon histoire et appris à la transmettre, a expliqué le boxeur français. C'est une décision mûrement réfléchie pour n'avoir aucun regret."

Atteint d’une diplopie - un trouble de la vision - après avoir subi un accident oculaire en octobre 2018, Oubaali a tout de même réussi à se hisser tout en haut de la hiérarchie mondiale. Après sa défaite en mai dernier, il s’est fait opérer à deux reprises: en juin et en décembre. Comme il l’a révélé dans cet entretien, l’absence de proposition de combat et la non-concrétisation des contrats lui a fait perdre patience: "Je ne veux plus me sacrifier autant. Donc j'ai dit stop."