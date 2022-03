Boxe: "On va faire une descente intelligente", Cissokho prêt à passer chez les welters

Solide vainqueur de Roberto Valenzuela Jr samedi dernier, pour conserver sa ceinture WBA des super-welters, Souleymane Cissokho est désormais fin prêt pour changer de catégorie.

Face à un public acquis à la cause de son adversaire, samedi dernier à San Diego, Souleymane Cissokho a brillamment conservé sa ceinture WBA des super-welters face au Mexicain Roberto Valenzuela Jr. Il peut désormais sereinement se consacrer à son changement de catégorie et son passage chez les welters, comme il l’a expliqué au micro du RMC Fighter Club, pour qui il est revenu sur son dernier combat.

"J'ai géré à l'expérience"

"Je suis content du combat, parce qu’on l’a quand même bien géré, du début jusqu’à la fin, a analysé le Français. Il y a quand même des erreurs encore. Je me suis quand même fait toucher à la pointe du menton, en début de quatrième round. […] Mais j’ai très bien récupéré, j’ai rassuré mon coin, j’ai bougé, j’ai accroché un peu, j’ai essayé de gérer, de trouver des ouvertures."

"C’était un très beau combat, a poursuivi Cissokho, qui a à son tour envoyé au sol son adversaire dans la quatrième reprise, avant de s’imposer aux points. C’était un boxeur qui était pas mal, qui frappait fort, qui était solide. Il ne fallait pas rester en face de lui, c’était son point fort. J’ai géré à l’expérience. J’ai imposé mon rythme, ma boxe. Du début à la fin je contrôlais, je gérais mon combat d’A à Z."

"Moins bloqué que les super-welters"

Son avenir devrait désormais s’écrire avec quelques kilogrammes en moins. "Là, je veux descendre dans la catégorie en dessous, parce qu’il y a plus de noms, de challenges. C’est moins bloqué et verrouillé que les super-welters. Au-delà de ça, je suis petit pour cette catégorie", explique-t-il. Avec les welters, trois kilos en-dessous de sa catégorie actuelle (66,7 kg maximum contre 69,9), il devrait bénéficier d’un meilleur rapport poids-puissance.

Dans une catégorie ouverte et relevée, il devrait avoir de nouvelles possibilités et vise à moyen terme un championnat du monde. "On va faire une descente intelligente, a-t-il détaillé. Je vais d’abord descendre de quatre livres pour un combat entre deux catégories. Puis derrière, on essaiera de faire un combat dans la catégorie des poids welters. Ce qui était prévu, c’est le mois de juin, sur la carte d’Anthony Joshua (qui avait prévu une revanche contre l’Ukrainien Oleksandr Usyk à cette période)."