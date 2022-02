Boxe: Souleymane Cissokho va changer de catégorie, direction les welters

Champion WBA Inter-Continental des super-welters, Souleymane Cissokho devrait changer de catégorie suite à son prochain combat prévu le 5 mars. Le boxeur français, médaillé de bronze olympique en 2016, a révélé dans le RMC Fighter Club qu’il allait descendre chez les welters, où il aura "beaucoup plus d’opportunités".

Il y a quelques mois, au détour d’une conversation dans le RMC Fighter Club, l'émission de RMC Sport consacré aux sports de combat où il officie comme consultant boxe, on avait interrogé Souleymane Cissokho sur l’éventualité de monter de catégorie pour passer des super-welters aux moyens. Sa réponse avait fusé: "Pour moi, ce serait plutôt l’inverse. Je n’ai aucun mal à faire le poids donc si je devais changer, ce serait plutôt pour descendre chez les welters." La réflexion anodine devrait bientôt devenir réalité. Actuellement en Californie pour préparer son prochain rendez-vous dans le ring auprès de son coach américain Virgil Hunter, "Souley" va boxer le 5 mars à San Diego sur la carte d’un combat de super-mouches explosif entre Roman "Chocolatito" Gonzalez, futur membre du Hall of Fame du noble art, et Julio Cesar Martinez, champion WBC des mouches.

Alors qu’il espérait affronter le Mexicain Carlos Ocampo, il devra se contenter d’un profil moins dangereux mais moins utile pour la progression de sa carrière, un autre Mexicain, Roberto Valenzuela Jr (19-2, 19 KO). Qui vient à la base de la catégorie inférieure, les welters. Comme un symbole de la suite pour Cissokho. Champion WBA Inter-Continental chez les super-welters (où il est n°12 du classement WBA et n°15 pour la WBC), titre glané en mai dernier contre le Britannique Kieron Conway et défendu en septembre à Roland-Garros contre le Russe Ismail Iliev, le pugiliste français toujours invaincu chez les pros (14-0, 9 KO) a en effet décidé de franchir le pas. Sauf retournement de situation, la suite de son chemin se fera chez les welters, trois kilos en-dessous de sa catégorie actuelle (66,7 kg maximum contre 69,9), comme il l’a révélé dans le dernier numéro du RMC Fighter Club consacré au superbe programme de la boxe mondiale pour le printemps 2022.

"On doit faire un dernier test"

Une division où il affichera un meilleur rapport poids-puissance et où ce garçon intelligent imagine sa route vers les sommets mondiaux, objectif annoncé, moins semée d’embûches pour monter de gros combats. "Je devais combattre Carlos Ocampo, tout était quasiment bouclé et à la fin, bam, c’est tombé à l’eau, a-t-il d’abord expliqué. C’est très compliqué." Et le médaillé de bronze olympique 2016, capitaine de la "Team Solide" à Rio, d’en tirer une conclusion. "Je vous le dis en exclusivité : on est en train de faire les tests et je pense descendre chez les welters, car j’aurais beaucoup plus d’opportunités dans cette catégorie. On va y travailler pour que le prochain adversaire soit un top 10 de cette catégorie, car c’est très compliqué dans celle des super-welters. C’est vraiment dans les tuyaux, oui. On doit faire un dernier test et je reste concentré sur mon prochain combat pour l’instant mais derrière, normalement, je descends chez les welters."

Avec deux de ses champions parmi les meilleurs boxeurs de la planète, les Américains Terence Crawford (WBO) et Errol Spence Jr (WBC-IBF), aller conquérir une ceinture mondiale ne sera pas chose aisée dans cette catégorie. Mais les mois à venir pourraient rebattre les cartes entre un combat d’unification à trois ceintures prévu le 16 avril entre Spence et le Cubain Yordenis Ugas (champion WBA) et la possibilité pour Crawford, désormais agent libre depuis qu’il n’est plus lié à Top Rank et Bob Arum, de défier le vainqueur pour unifier les quatre titres de la division avant peut-être de monter chez les super-welters. Où Spence pourrait également grimper comme il l’a déjà laissé entendre. Bref, les choses vont bouger chez les welters dans les mois à venir. Avec un nouvel arrivant bien déterminé à récupérer une place à table nommé Souleymane Cissokho, qui ne devrait avoir aucun mal à faire le poids vu sa facilité à gérer la chose en super-welters.