Boxe: Oumiha et Bauderlique font un pas de plus vers Paris 2024

Vainqueurs de leurs deux combats lors du tournoi de pré-sélection France 2024, Mathieu Bauderlique et Sofiane Oumiha iront aux Jeux européens fin juin. Ils tenteront d'y décrocher leur ticket pour Paris 2024 en compagnie d'Estelle Mossely, pour reformer une partie de la Team Solide des Jeux 2016.

Après Estelle Mossely (-60kg) vendredi, deux anciens médaillés des JO 2016 se sont rapprochés un peu plus des Jeux olympiques de Paris 2024, ce samedi. Sofiane Oumiha, en argent à Rio, a battu Enzo Grau, triple champion de France en -63,5 kg. Il termine premier de sa catégorie lors de ce tournoi de présélection olympique de Saint-Quentin (Aisne).

"Je suis satisfait de moi. Je suis venu pour le plaisir, c'est un kiff plus qu'autre chose, souriait Oumiha, qui a combattu blessé à un tendon du pied. C'est un plaisir de pouvoir prétendre aux sélections maintenant. Mais la qualification pour Paris n'est pas encore là, c'est une rude épreuve. Je sais que c'est une pression énorme, j'en ai envie au fond de moi."

Bauderlique a souffert

Mathieu Bauderlique, troisième des JO 2016, a, lui, vaincu Raphaël Monny en -80kg. Il a terminé ses deux combats du week-end exténué. "Je suis satisfait du résultat mais pas de mes prestations. Je manque de débits de coups, de rythme, je suis vite asphyxié, lançait-il. Je suis conditionné à faire des combats de dix, douze rounds (en professionnel). C'est un rythme complètement différent et je me rends compte qu'il y a vraiment beaucoup de boulot. Et ça commence dès maintenant. Je me dis que ça va être long, on va laisser des larmes, de la sueur, du sang, mais c'est le prix à payer. Il faut être dur avec soi-même pour aller chercher de belles médailles."

Les Jeux Européens, nouvelle étape vers Paris

Grace à leurs résultats, les trois boxeurs de la Team Solide gagnent leur place aux Jeux Européens, à Cracovie (Pologne), à partir du 21 juin, où seront distribués les premiers quotas pour les Jeux de Paris. Bauderlique, Oumiha et Mossely reviennent à la boxe olympique (trois rounds de trois minutes) après avoir mené une carrière en professionnel, avec des combats pouvant durer jusqu'à douze manches. Ils espèrent briller de nouveau ensemble à Paris, huit ans après leur moisson de Rio.