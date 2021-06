Boxe: sur quelle chaîne regarder le combat évènement entre Mayweather et Logan Paul

L’événement boxe de ce mois de juin, c’est l’affrontement entre la star des rings Floyd Mayweather et l’influenceur et YouTubeur américain Logan Paul dans la nuit de dimanche à lundi à Miami. Un combat à suivre en exclusivité et en direct à partir de 2h du matin sur RMC Sport 1.

Nuit de boxe exceptionnelle ce dimanche soir. Immense star de son sport, Floyd Mayweather remonte pour la première fois sur le ring depuis 2018 pour défier Logan Paul, l’influenceur aux 23 millions d’abonnés sur Youtube, pour un combat évènement dans la nuit de dimanche à lundi à Miami. Ce choc inattendu qui fait vibrer toute l’Amérique et les amoureux des sports de combat sera à suivre en direct à partir de 2h du matin sur RMC Sport 1 avec les commentaires de Samyr Hamoudi et Souleymane Cissokho. Un peu plus tôt dans la soirée, les téléspectateurs de RMC Sport pourront vivre ou revivre dès 1h15 le combat entre la star du noble art, Mayweather, et la star de l'UFC, Conor McGregor.

Logan Paul peut-il rivaliser avec "Money" ?

Les abonnés ne devraient pas s’ennuyer avec le grand retour de Floyd Mayweather, qui affiche un bilan de 50 victoires en autant de combat. L'ex-champion du monde dans six catégories, qui s’est donc déjà adonné à des "exhibitions" dont une victorieuse sur le combattant irlandais, surfe sur la vague des come-backs initiée par Mike Tyson fin novembre 2020.

De son côté, Logan Paul, YouTubeur célébrissime aux États-Unis, est connu pour ses vidéos humoristiques et son lot de bad buzz. Intéressé depuis quelques années par la boxe, il a affronté en août 2018 le YouTubeur britannique KSI lors d’un combat d’exhibition, soldé par un nul. Au terme de l’acte II, cette fois en combat officiel, KSI l’avait emporté sur décision partagée. Logan Paul présente donc un bilan d’une défaite en deux combats. Face à "Money", ce sera une toute autre histoire.