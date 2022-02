Guerre en Ukraine: d'origine ukrainienne, Estelle Mossely dénonce "l’obsession maladive de Poutine"

D’origine ukrainienne par sa maman, la boxeuse tricolore Estelle Mossely a posté un message fort ce jeudi, après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

"J’ai mal à mon Ukraine." Jeudi noir pour Estelle Mossely. La boxeuse française sacrée championne olympiques aux Jeux de Rio en 2016 est d'origine ukrainienne par sa maman, qui a rencontré son papa, congolais, en Ukraine. "Il voulait repartir au Congo mais il y avait la guerre. Mon père parlait français, c’était plus facile pour lui de choisir la France. Mon petit frère et moi y sommes nés et mon grand frère est né en Ukraine. J’y vais très souvent", avait-elle raconté au Monde après sa médille d'or.

Ce jeudi, la boxeuse tricolore de 29 ans souffre à distance alors que l’Ukraine est envahie par la Russie depuis plusieurs heures. "Les plus grandes guerres ont été déclenchées par la folie d’une personne, a écrit l’ancienne compagne de Tony Yoka dans un message postée sur les réseaux sociaux. L’obsession maladive de Poutine sur un territoire qui a échappé à la Russie après l’URSS et le passage à l’acte cette nuit sur le territoire ukrainien n’est que le reflet d’une soif de domination de contrôle des ressources d’un pays."

"De près ou de loin, nous sommes tous concernés"

Pour la boxeuse de 29 ans, "la guerre fait son retour en Europe au détriment de civils qui ne la souhaitent certainement pas, même jusqu’en Russie." Et Estelle Mossely de terminer sur ses proches : "Ma famille habite dans une petite ville d’Ukraine loin des frontières et pas si près de la capitale. Je n’aurais pas imaginé que ça les touche directement, immédiatement. De près ou de loin, nous sommes tous concernés. Le monde doit prendre conscience de la situation et de la gravité de ce qu’il se passe."