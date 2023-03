Judo, Jiu-Jitsu, MMA... Comment John Wick, le héros le plus badass du ciné tabasse ses adversaires.

Tête d'affiche de films d'action plus explosifs les uns que les autres (Point Break, 47 Ronin, Matrix...), Keanu Reeves revient secouer les salles de ciné avec John Wick : Chapitre 4. Une nouvelle chasse à l'homme géante à la poursuite de Keanu aka John. Mais comment fait-il pour battre les vagues d'adversaires qui déferlent sur lui ? Il nous a donné sa recette.

Quand on fait soi-même ses cascades, il faut assumer. Comme lors des opus précédents, Keanu Reeves a donné de sa personne pour incarner John Wick, héros en cavale pourchassé par tous les tueurs à gage les plus énervés du monde. Dont des Parisiens avec des bérets. Passons.

Alors même si les chargeurs de flingue semblent souvent illimités, parfois l’homme en noir n’a plus le choix -ou l’envie soudaine de varier ses journées- : il faut en venir aux mains. Dans ce chapitre 4, on le voit placer un Takedown énorme sur un opposant ou verrouiller un étranglement arrière sur un autre. Bref, par séquence, on se croirait sur RMC Sport 2 à mater une soirée MMA.

Une influence que Keanu Reeves revendique: "je regarde beaucoup l’UFC, j’ai aussi regardé le ONE, l’ADCC… Ciryl Gane a eu une sale journée au boulot récemment. Mais quelle belle mentalité de gentleman il a." Oui parce que de lui-même, il nous cite Ciryl Gane sans qu’on n’ait rien demandé. C’est sûr, monsieur est connaisseur.

Judo + Jiu-Jitsu = MMA

Mais en matière de sports de combat, il ne suffit pas d’avoir regardé quelques soirées à la télé pour être capable de reproduire. Ce serait trop simple. Keanu Reeves a bossé. Il détaille: "je ne me suis pas entrainé spécifiquement au MMA mais au judo et au jiu-jitsu. Les scènes de combat debout c’est du judo. Au sol, c’est du jiu-jitsu et si vous les combinez, vous obtenez du MMA!"

Voilà pour les secrets techniques de l’homme le plus difficile à abattre du monde: John Wick. Bon après, on ne vous cache pas que le costard en téflon, les pistolets, les fusils, les sabres, les nunchakus (oui tout ça) peuvent aider si vous avez autant d’ennemis que le personnage. Si tel est le cas, lâchez la lecture de ce papier et foncez vous cacher. Au ciné par exemple. Une salle obscure ça peut être pratique pour ne pas se faire repérer. Et tiens, par exemple, il y a John Wick: Chapitre 4 à l’affiche en ce moment.