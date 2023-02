Bellator: légende du MMA, Fedor s’incline pour son dernier combat dans la cage

A 46 ans, le Russe Fedor Emelianenko a disputé samedi près de Los Angeles le dernier combat de sa carrière lors du Bellator 290. Celui que certains considèrent comme le GOAT s’est incliné face à l’Américain Ryan Bader, champions des poids lourds.

C’était The Last Dance. A 46 ans, Fedor Emelianenko a posé ses gants dans la cage. Clap de fin pour une légende du MMA. Le poids lourds russe aurait aimé une victoire, un dernier coup d’éclat pour parachever son oeuvre titanesque dans son sport, samedi lors du Bellator 290 qui se déroulait au Forum d'Inglewood, dans les faubourgs de Los Angeles, en Californie. Mais le Russe a été logiquement vaincu par Ryan Bader. C’est la 2eme fois que l’Américain s’impose contre Fedor. Beaucoup plus fort, il s’est imposé par TKO au premier round. Touché par une droite, Fedor est tombé au sol. Bader ne l’a plus lâché et s’est emparé de la ceinture des lourds. "Il a été surclassé par Ryan Bader, on aurait aimé une fin différente", a regretté Taylor Lapilus sur RMC Sport2.

Une ultime ovation

Malgré le triomphe du combattant US, tous les regards étaient portés sur Fedor qui referme donc ce samedi soir l’une des plus belles pages du MMA. Une carrière monumentale de 23 ans qui n’est pas passée par l’UFC mais qui a été marquée par une invincibilité de dix années. "Je suis déçu mais je suis très honoré que tous ces gens soient venus pour mon dernier combat", a commenté Fedor, très touché par la présence de ses plus grands adversaires venus spécialement pour ses adieux au MMA. Le Russe a confirmé qu’il allait désormais se consacrer au coaching avant de poser symboliquement ses gants dans la cage. Ryan Bader a quant à lui demandé au public de se lever pour saluer l’immense champion qu’il venait de battre. Une ultime ovation et une page du MMA qui se tourne.