Bellator Paris: Kongo manque la ceinture, Gallon, Babene et Romero font le show

Le vétéran français Cheick Kongo (46 ans) a été battu par le champion du monde des poids lourds Ryan Bader, vendredi soir lors du Bellator 280 qui se tenait à Paris. Dans la carte principale, les autres Tricolores Grégory Babene et Davy Gallon se sont imposés.

C'est une désillusion, mais aussi une issue logique. Le combattant français Cheick Kongo s'est incliné sur décision unanime des juges (50-45, 50-45, 50-45) face au champion du monde des poids lourds Ryan Bader, vendredi soir lors du Bellator 280 à l'Accor Arena de Paris-Bercy. L'Américain, qui conserve donc sa ceinture mondiale, l'a épuisé tout au long du combat en pratiquant une lutte patiente - et peu spectaculaire - contre le grillage. Il s'est aussi distingué en amenant plusieurs fois le Sevranais au sol.

"Il n'y a rien à dire, a admis Kongo au micro de RMC Sport. On a essayé de temporiser. Il me manquait ce petit jus en explosivité pour les échanges. Mais c'est comme ça". À 46 ans, son bilan est désormais de 12 défaites contre 31 victoires. "Je ne peux pas dire que je suis fini. Mais le titre est bel est bien parti. Il faut savoir tirer sa révérence. On verra d'ici cette fin d'année", a-t-il évasivement lancé.

Ryan Bader, lui, a défendu son style, tout en félicitant son adversaire et en concédant qu'il aurait aimé s'imposer avant la limite: "Si tu veux faire du MMA, la lutte est la clé. Je ne voulais pas que le combat se termine ainsi. Je voulais le finir. (...) C'est un combat sans histoire, mais j'ai gagné. Je voulais le coffrer. Il est fort, grand, imposant et c'est un vétéran. Il sait ce qu'il fait, donc je n'ai pas pu aller au bout". Pour la suite, le champion souhaite accorder une revanche à Linton Vassell, qu'il avait battu par TKO en 2017.

Les Français à la hauteur

Dans les autres combats de cette soirée, Grégory Babene s'est distingué en infligeant à Mike Shipman un joli KO sur la carte principale. Le Havrais de 38 ans a expédié ce combat de poids moyens avec des coups de poings au visage dévastateurs.

Après lui, le Caennais Davy Gallon, chez les légers, a terrassé le Suisse Benjamin Brander par un TKO à la suite d'un travail au sol redoutable. "El Skeletto", coincé sous son corps, ne pouvait rien faire. "C'est incroyable d'être dans la cage du Bellator devant une telle foule. C'est génial de continuer sur sa lancée avec ce combat. Je travaillais sur ce crucifix depuis un moment, alors c'était bien de le finir", a réagi le vainqueur.

Plus tard, le Cubain Yoel Romero, "Soldat de Dieu", s'est défait à la dernière seconde d'Alex Polizzi. L'arbitre a dû arrêter l'affrontement après une droite ravageuse, qui a fait se lever toute la salle. "Je voulais délivrer un message, et c'est ce que j'ai fait", s'est réjoui Romero.

Enfin, il se disait que Lucie Bertaud pouvait disputer son dernier combat de MMA en cas de défaite au Bellator. L'aventurière de Koh-Lanta s'est finalement imposée sur décision unanime (29–28, 30–27, 30–27) face à la Polonaise Katarzyna Sadura.