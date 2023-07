Erwan Bitton, espoir français du MMA, est mort à l’âge de 20 ans

La Fédération français de MMA a annoncé ce mardi le décès d’Erwan Bitton. Âgé de 20 ans, le combattant venait de décrocher une troisième place aux championnats de France amateur il y a quelques jours. Les causes de sa mort sont pour l’heure inconnues.

Une étoile montante du MMA français s’est éteinte. Erwan Bitton, espoir de la discipline, est décédé ce week-end à l’âge de 20 ans, a annoncé la Fédération française de MMA ce mardi. Les causes de la mort du membre de la Bushido Académie sont pour l’instant inconnues.

Troisième des championnats de France amateur il y a quelques jours

"Erwan restera à jamais dans nos mémoires en tant que compétiteur engagé et volontaire. En ces moments difficiles, nos pensées vont à sa famille ainsi qu'à ses proches et amis", a réagi la Fédération française de MMA sur Instagram. La Bushido Académie a de son côté tenu à saluer la mémoire d’un "combattant remarquable, élève assidu, partenaire d’entraînement idéal".

Il y a quelques jours, Erwan Bitton, également coach diplômé en musculation et en haltérophilie et passé par le staff de l’équipe de rugby à XIII du SO Avignon, avait décroché la troisième place aux championnats de France amateur. Il restait sur une série de cinq victoires consécutives lors des soirées de la MMA League, alors que son bilan était de 5-3 chez les amateurs.