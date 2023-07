MMA: la légende Georges Saint-Pierre annonce son grand retour... en grappling

Georges Saint-Pierre a été annoncé ce jeudi au programme de l'UFC Fight Pass Invitational qui se tiendra le 14 décembre prochain. Légende du MMA, le Canadien performera cette fois en grappling.

Plus de quatre ans après, Georges Saint-Pierre sort de sa retraite annoncée en 2019. Si son dernier combat remonte à une victoire face à Michael Bisping, pour un titre à l'UFC chez les poids moyens, le Canadien va revenir en décembre prochain dans l'octogone. La légende de 42 ans effectuera un combat de Jiu-jitsu brésilien, organisé par l’UFC.

Georges Saint-Pierre s'entraîne toujours

Le rendez-vous est d'ores et déjà fixé au 14 décembre prochain, lors de la sixième édition de l'UFC Fight Pass Invitational, Le nom de l'adversaire de Georges Saint-Pierre n'a pas encore été dévoilé. "J’aime l'adrénaline que la compétition me procure et je veux la ressentir à nouveau", a expliqué 'GSP' lors d'une conférence à Las Vegas.

Depuis sa retraite, Georges Saint-Pierre n'a pas arrêté de s'entraîner pour maintenir un bon niveau de forme. Ces derniers jours, le Canadien s'était d'ailleurs affiché avec Elon Musk, qui se préparait dans la perspective d'un combat annoncé face à Mark Zuckerberg.

Plusieurs adversaires potentiels ont déjà été cités pour Georges Saint-Pierre, à l'image du Russe Khabib Nurmagomedov, du Nigérian Kamaru Usman et du Brésilien Anderson Silva. Pour "GSP", les noms évoqués sont des "options attrayantes" mais il faudra donc encore un peu de patience avant de connaître l'identité de son futur adversaire.