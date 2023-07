Hexagone MMA: retour fracassant du Youtubeur GregMMA qui met KO Locicero en... 15 secondes

Dix-sept ans après son dernier combat, Greg Bouchelaghem, plus connu sous le pseudo de GregMMA, remontait dans la cage ce vendredi à l’occasion de la soirée Hexagone MMA (sur RMC Sport 2). Le célèbre Youtubeur de la chaîne Karaté Bushido a été expéditif, s'imposant par KO face à l'Italien Gianluca Locicero après seulement 15 secondes dans la cage.

Greg Bouchelaghem a plus que réussi son pari. De retour dans une cage à 45 ans et 17 ans après son dernier combat, le Youtubeur de la chaîne Karaté Bushido, plus connu sous le pseudo de GregMMA, a réalisé un retour fracassant et expéditif dans la cage face à l'Italien Gianluca Locicero lors de la soirée Hexagone MMA organisée ce vendredi (sur RMC Sport 2).

Dans le cadre splendide du théâtre antique d’Orange, GregMMA, neuf combats entre 2003 et 2006 (5 victoires, 4 défaites), a mis son adversaire KO après seulement 15 secondes dans le 1er round. Juste le temps de mettre une droite fatale à l'Italien. Quel retour ! "J’aurais voulu combattre un peu plus longtemps, a-t-il commenté à chaud au micro de RMC Sport 2. J’ai travaillé mon cross du bras arrière avec mon coach Mickaël. Il est bien passé donc je suis très content."

Considéré comme l’un des pionniers du MMA en France, celui qui avait brillé au sein d’organisations comme le Pride ou encore le Cage Warriors au début des années 2000, confiait avant le combat de ce vendredi soir être plus en confiance que lors de sa première carrière. A l'issue d'une folle soirée de MMA à Orange, il a impressionné ses fans pour la victoire sa plus rapide dans la cage.

Encore deux combats au sein d’Hexagone MMA, dont un contre IbraTV

"Toutes les semaines je tourne avec des machines de guerre donc j’ai moins la bouche sèche (la pression, ndlr), a-t-il confié dans l'émission Dans la sauce sur la chaîne Twitch RMC Sport. On s’habitue à l’adversité et de fait on est moins stressé. Même s’il faudra que j’ai un stress positif mais ça, je l’aurais de toute façon avant le combat."

Après le combat de ce vendredi soir, GregMMA doit encore disputer deux combats au sein de l’organisation Hexagone MMA. "Un autre puis ensuite le combat contre IbraTV (un autre célèbre Youtubeur, ndlr), a-t-il précisé sur le Twitch RMC Sport. Je préfère prendre mon temps parce que cela m’oblige à m’entraîner." Pour ce grand retour dans la cage, la patience a en tout cas porté ses fruits.