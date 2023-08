KSW: "Montrer au monde qui est le champion", Parnasse en confiance avant sa défense de titre

Double champion du KSW chez les plumes et les légers (-66 et -70 kilos), considéré par beaucoup comme le meilleur combattant français toutes catégories confondues, Salahdine Parnasse remet sa ceinture des plumes en jeu ce samedi soir au KSW 85 (en direct à partir de 20h30 sur RMC Sport 2) contre le Polonais Robert Ruchala, champion intérimaire. L'occasion de "venger" la frustration de ne pas avoir pu combattre début juin dans le stade national de Varsovie pour le Colosseum 2 en raison d'un forfait de dernière minute de son adversaire. Entretien.

Salahdine, on t’avait laissé début juin sur la frustration de ton combat annulé au KSW Colosseum 2 contre Marian Ziolkowski. Es-tu tout de suite retourné en camp de préparation pour ce rendez-vous contre Robert Ruchala?

Je ne suis pas le genre de gars à rester sans rien faire. On avait négocié un combat peu de temps après l’annulation alors pas le choix de se remettre au boulot.

Cela fera neuf mois que tu n’as pas combattu. Quand on te connaît, on se dit que ça doit te titiller dur. Ressens-tu un manque de cage?

Mon job est de combattre alors oui, je voulais absolument combattre rapidement, mais pas le choix de prendre son mal en patience.

Ruchala a été sacré champion intérimaire des plumes depuis ton passage chez les légers. C’était important pour toi de redescendre dans "ta" catégorie pour prouver qui est le vrai patron des plumes du KSW ?



Je suis le champion des deux catégories alors il est important pour moi de montrer au monde entier qui est le champion de ces deux catégories.

Ruchala est invaincu en MMA professionnel avec un bilan de 9-0. L'idée de lui apporter le premier "zéro" sur son bilan est-il un plaisir supplémentaire?



Mon plaisir est de gagner mes combats. Et qu'il soit à 9-0 ou 15-0, ma mission sera de lui infliger sa première défaite.

Une prédiction sur ton combat?



Une victoire par décision.

UFC Paris, PFL Paris, etc. Nos combattants peuvent enfin briller chez eux. A quel point tentes-tu de convaincre le KSW de venir faire un gros événement en France pour pouvoir combattre devant les tiens dans ton pays?



Nous faisons la promotion du KSW depuis sept ans maintenant donc sachez que nous sommes très proche de vous annoncer un événement KSW en France pour 2024.

Les gens n’arrêtent pas de te relancer avec l’idée "on aimerait te voir à l’UFC un jour". Quand on voit les investissements actues du PFL, cette organisation ne pourrait-elle pas être une belle nouvelle maison pour toi quand tu quitteras le KSW?

Pour l’instant, la maison, c’est le KSW. Quand je serai plus en contrat, il sera temps d’y réfléchir. Mais pourquoi partir si on se sent bien là où on est?