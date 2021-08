MMA: un combattant met KO son adversaire dès la présentation

À l’occasion d’un événement en Biélorussie, un combattant MMA est littéralement sorti de ses gonds au moment du face-à-face de présentation. D’un violent coup de genou, il a mis KO son adversaire. Le combat a été repoussé.

La vidéo partagée ce dimanche a déjà été visionnée plusieurs centaines de milliers de fois. À la veille de son combat de MMA dans le cadre des Zames FC3 organisé par la Zames Fight Club à Minsk (Biélorussie), un combattant a littéralement pété les plombs puisqu’il a mis KO son adversaire au moment de le saluer lors du face-à-face.

"La bataille des regards est hors de contrôle"

Alors que les deux hommes se sont rapprochés, celui de droite a asséné un coup de genou en plein visage, sans raison particulière. Le combattant au sol a répondu sans tarder en se relevant rapidement avant d'asséner un violent coup de poing à destination… d’un membre de la sécurité.

Sur son compte Instagram, "fistfights7" a publié la fameuse vidéo avec la légende suivante: "La bataille des regards est hors de contrôle". Le combat, initialement prévu ce samedi, a été annulé et repoussé à un prochain événement. Les deux combattants en question restent à ce jour non identifiés.