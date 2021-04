UFC 261: le KO somptueux de Namajunas sur Weili, Shevchenko trop forte pour Andrade

L’UFC 261 a tenu toutes ses promesses dans la nuit de samedi à dimanche à Jacksonville en Floride. Rose Namajunas a surpris Zhang Weili d’un superbe coup de pied à la tête pour remporter le titre des pailles. Valentina Shevchenko a conservé la ceinture des poids mouches contre Jessica Andrade.

Les 15.000 chanceux spectateurs de la VyStar Veterans Memorial Arena de Jacksonville en ont eu pour leur argent ce week-end avec l'UFC 261. Pour le premier événement majeur du MMA avec du public depuis la crise sanitaire liée au coronavirus, le spectacle a bien été au rendez-vous.

Avec trois combats pour le titre, Dana White avait fait les choses en grand, et ses combattants lui ont bien rendu. Avant même la superbe victoire de Kamaru Usman face à Jorge Masvidal, Valentina Shevchenko et Rose Namajunas ont fait le show, respectivement face à Jessica Andrade et Zhang Weili.

Namajunas surpend Weili

Invaincue depuis son tout premier combat pro en novembre 2013, Zhang Weili semblait la favorite de son combat pour le titre des pailles face à Rose Namajunas. Encore plus après sa démonstration et l'impresionnante blessure infligée à Joanna Jedrzejczyk en mars 2020. Mais en à peine une minute et 18 secondes dans le premier round, la championne s'est faite piéger par sa rivale américaine.

Anticipant un coup de pied dans les jambes, la Chinoise a reçu de plein fouet le coup de pied à la tête portée par Rose Namajunas. Très mobile au centre de la cage, "Thug Rose" a accéléré et surpris la championne pour reconquérir la ceinture UFC qu'elle avait cédée à Jessica Andrade en mai 2019.

Shevchenko impériale face à Andrade

Descendue de catégorie après ses échecs contre Namajunas et Weili, Jessica Andrade s'attaquait elle aussi à un gros morceau en défiant Valentina Shevchenko Mais visiblement, la Kirghize de 33 ans était bien un trop gros morceau pour la brésilienne. La championne UFC des poids-mouches a signé un combat parfait pour dominer sa rivale et remporter son 21e combat (3 défaites) en MMA par TKO dès la deuxième reprise.

Après avoir largement dominé Andrade, "Bullet" a emmené son adversaire au sol pour finir le travail avec de terribles coups de coude au visage de son adversaire de 29 ans. La domination de la reine Valentina était telle, que Jessica Andrade n'a rien pu faire pour rivaliser dans le secteur de la lutte malgré sa maîtrise du ju-jitsu.

Avec cette cinquième défense de titre, Valentina Shevchenko confirme encore un peu son statut de grande parmi le grandes à l'UFC. La Kirghize n'a plus perdu depuis sa défaite sur décision partagée face à Amanda Nunes.