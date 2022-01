UFC: "C’est complètement faux", Gane dément avoir été mis KO par Ngannou à l’entraînement

C’est le grand rendez-vous du week-end, dans la nuit de samedi à dimanche. Sur RMC Sport, la ceinture poids lourds de l’UFC sera en jeu lors du choc entre Francis Ngannou et Ciryl Gane. Les deux hommes se répondent déjà par médias interposés.

La tension monte. Enfin du côté de Francis Ngannou, car l’imperturbable Ciryl Gane affiche son éternelle sérénité. Mercredi, à l’occasion d’une conférence de presse, le Camerounais avait lancé la première pique du grand rendez-vous des poids lourds à l’UFC, dans la nuit de samedi à dimanche et en exclusivité sur RMC Sport. Ce dernier a assuré avoir mis KO Gane lors d’une séance de sparring en 2019, lorsque les deux hommes étaient partenaires à la MMA Factory.

"Désolé, j’ai dit ça. Oui je l’ai mis KO. Salement. High Kick. High Kick jambe gauche. Ecoutez, ce KO n’était pas volontaire. C’était en sparring, c’était un accident, assure Ngannou. Je n’avais pas l’intention de le mettre KO. Je n’y suis pas allé pour le mettre KO. Donc, personnellement, ce n’est pas quelque chose dont je suis fier. Je ne me sens pas fort parce que j’ai mis KO mon sparring partner ou un truc dans le genre. Vous savez ce genre de choses arrivent à l’entraînement. C’est toujours un accident car nous nous engageons à prendre soin à notre partenaire."

"Il aura du mal à me chauffer"

Ngannou semble s’en excuser, mais assurer avoir mis son futur adversaire KO relève probablement de la tentative de déstabilisation. Mais avec Ciryl Gane le procédé ne paraît pas efficace.

Invité de RMC Sport ce jeudi lors d’un live Instagram, 'Bon Gamin' a répliqué à Ngannou: "Il a dit qu’il m’avait knock down. Knock down, ça veut dire que je prends un coup et que je m’endors au sol. Eh bien, c’est complètement faux. C’est complètement faux. Ça fait monter la sauce. Peut-être que c’est une stratégie pour essayer de me chauffer etc… mais je pense que vous connaissez déjà la réponse. Il aura du mal à me chauffer."

Le ton est donné avant la conférence de presse entre les deux hommes, à suivre en direct à partir de 1 heure cette nuit sur la chaîne Twitch de RMC Sport avec Julien Absalon aux commentaires.