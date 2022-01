UFC: pourquoi les parents de Gane ne sont pas en Californie pour le combat contre Ngannou

Invité samedi sur RMC à quelques heures du combat des poids lourds à l’UFC entre Ciryl Gane et Francis Ngannou (cette nuit en exclusivité sur RMC Sport2), Romain Gane, le papa du combattant français a expliqué pourquoi lui et son épouse Maryse ne sont pas du voyage en Californie, à Anaheim.

Un peu plus de 9.000 kilomètres séparent La Roche-sur-Yon d’Anaheim, à côté de Los Angeles. Tandis que la cité californienne s'apprête à faire vibrer tous les fans de MMA cette nuit avec le combat XXL des lourds entre Cyril Gane et Francis Ngannou, du côté de la Vendée, les parents du combattant français soutiendront, à distance, leur fiston. "J’ai loupé le coche, rigole Romain Gane, le papa de Ciryl, invité samedi sur RMC. Il y avait un charter préparé par "La Sueur" (média spécialisé dans les sports de combat). Quand je suis allé sur l’ordinateur, c’était trop tard, il n’y avait plus de place. Quand j’ai appelé Ciryl, il m’a dit : "Papounet, je ne le savais pas." On a quand même quelques Vendéens qui sont partis… "

L'appréhension de Maryse Gane

Privé de voyage à Los Angeles, Romain Gane va donc devoir regarder le choc des poids lourds chez lui, à La Roche-sur-Yon, avec un ami, devant sa télévision. Maryse, la maman de Ciryl, elle, pourrait ne pas être à leur côté. "Ma femme a peur tout le temps, avoue son époux. Elle ne regarde jamais un combat de Ciryl. Elle va se planquer dans sa chambre et elle attend que le résultat arrive. Moi, je n’ai aucun souci. J’ai confiance en mon fils." Romain Gane sera en direct sur l’antenne de RMC Sport 2 à partir de 23h pour l'avant-combat.