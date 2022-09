Le corps de l’alpiniste américaine Hilaree Nelson retrouvé dans l’Himalaya

Une équipe de recherche a retrouvé ce mercredi le corps d’Hilaree Nelson dans l’Himalaya. L’alpiniste américaine, âgée de 49 ans, avait disparu depuis deux jours alors qu’elle descendait à ski les pentes du mont Manaslu (Népal), la huitième plus haute montagne du monde.

Le corps de l'alpiniste américaine Hilaree Nelson a été retrouvé mercredi dans l'Himalaya, deux jours après sa disparition sur les pentes du mont Manaslu au Népal, a annoncé l'organisateur de l'expédition. "L'équipe de recherche qui est partie ce (mercredi) matin en hélicoptère a repéré son corps et le ramène", a déclaré à l'AFP Jiban Ghimire de Shangri-La Nepal Trek, qui a organisé l'expédition.

M. Ghimire a précisé que le corps a été ramené au camp de base et sera transporté par avion à Katmandou. Hilaree Nelson a glissé alors qu'elle descendait à ski la huitième plus haute montagne du monde, après avoir atteint le sommet avec son compagnon Jim Morrison lundi.

Une légende de l’alpinisme

Celui-ci a dirigé les opérations de recherche et était parti mercredi matin à bord d'un hélicoptère pour la retrouver. Les hélicoptères n'ont pas pu voler lundi et les secours sont rentrés bredouille mardi. La carrière de cette alpiniste de 49 ans s'étend sur deux décennies et elle est décrite comme "la skieuse-alpiniste la plus prolifique de sa génération" par North Face.

En 2012, elle fut la première femme à atteindre en 24 heures le sommet de l'Everest, la plus haute montagne du monde, et du mont voisin du Lhotse. Dans une publication sur Instagram la semaine dernière, l'alpiniste racontait que l'ascension avait été particulièrement ardue en raison de la "pluie incessante" et des conditions dangereuses.

Un alpiniste népalais tué le jour de sa disparition

Il s'agit de la deuxième victime confirmée de la saison d'escalade d'automne au Népal. Le jour même de sa disparition, une avalanche s'est produite entre les camps 3 et 4 du Manaslu, tuant un alpiniste népalais et blessant une dizaine de personnes, selon le département de tourisme du gouvernement. Le Népal abrite huit des quatorze plus hauts sommets du monde et les alpinistes étrangers qui affluent pour gravir ses montagnes sont une source importante de revenus pour le pays.