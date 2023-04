ATP: entrée dans le top 100, premier succès à Estoril ... Van Assche multiplie les premières fois

Deux jours après avoir franchi le mur du 100 à l’ATP, le Français, 18 ans, a remporté sa première victoire sur le grand circuit à Estoril. Il ne fait pas de bruit mais il grimpe vite.

Samedi dernier, à San Remo, sur un petit central bucolique en bord de mer, Luca Van Assche a remporté un succès qui lui permettait de franchir mathématiquement le mur du 100. Le lendemain, le Parisien a décroché le troisième Challenger de sa carrière, s’installant à une confortable 91e place mondiale.

Une ascension particulière car le champion juniors de Roland-Garros 2021 a réussi cette prouesse en "gobant" 98% de ses points sur le circuit secondaire. Il n’est pas le premier à qui cela arrive mais c’est assez rare. Cette statistique masquait un zéro pointé sur le grand circuit. Luca Van Assche présentait en effet quatre défaites, concédées à Bâle (en octobre dernier), Auckland, Montpellier et Marseille.

Avec son talent et sa confiance, on se doutait que cette série noire allait prendre fin. C’est ce qui s’est passé ce mardi sur le Court Cascais de l’ATP 250 d’Estoril. Opposé au local Pedro Sousa, 475e mondial et issu des qualifications, le protégé de Yannick Quéré a saisi sa chance.

Split plutôt que Monte-Carlo

Face à un adversaire porté par une foule enthousiaste, le Tricolore a su digérer la perte de la première manche. Mais au fil des minutes, il a imposé sa constance pour aller quérir ce premier succès (6-7, 6-3, 6-1). Luca Van Assche est un redoutable cavaleur et Pedro Sousa a clairement tiré la langue.

Au prochain tour, il défiera l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina, tête de série n°3 au Portugal. A noter que "LVA" ne disputera pas le Masters 1000 de Monte-Carlo. Pas de wild-card sollicitée non plus. En établissant sa programmation, il avait opté pour le Challenger de Split, du 10 au 16 avril. L’un de ses derniers tournois "secondaires" de sa jeune carrière…