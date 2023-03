Masters 1000 de Miami: le gouverneur de Floride réclame la présence de Djokovic au président Biden

Le sulfureux Ron DeSantis s'en est pris à la politique sanitaire du président Joe Biden, lui demandant de lever les restrictions liées au Covid-19 pour permettre à Novak Djokovic de participer au Masters 1000 de Miami. Le Serbe ne peut y prétendre à cause de son refus de se faire vacciner.

Faute d’avoir pu obtenir une autorisation spéciale pour entrer sur le territoire américain, le n°1 mondial Novak Djokovic ne pourra pas participer aux Masters 1000 d’Indian Wells (8-19 mars). De nombreuses personnes s'étaient élevées pour plaider le cas du Serbe, qui a toujours refusé la vaccination contre le Covid-19, notamment le directeur du tournoi Tommy Haas. En vain.

Djokovic ne s’est pas vu accorder l’exemption qu’il réclamait. Se pose désormais la question de sa participation au tournoi suivant, le Masters 1000 de Miami (22 mars-2 avril). Mais là encore, il devrait, sauf retournement de situation, devoir renoncer à sa participation et déclarer forfait avant le début de l’épreuve.

A moins que les soutiens dont il bénéficie sur place pèsent en sa faveur. Le gouverneur républicain de Floride, l’hyper conservateur Ron DeSantis, a interpellé le président des Etats-Unis Joe Biden, se saisissant du cas Djokovic pour faire tomber la règle qui n'autorise pas l'entrée dans le pays aux voyageurs internationaux non vaccinés.

"La seule chose qui empêche Novak Djokovic de participer au tournoi de tennis Miami Open est l'obligation de vaccination contre le virus COVID-19 imposée aux voyageurs étrangers par le président Biden, qui est malavisée et non scientifique. Monsieur le Président, levez vos restrictions et laissez-le participer au tournoi", a-t-il écrit sur Twitter, tout en partageant une missive bien plus consistante adressée au président des Etats-Unis.

En attendant, l'agence américaine chargée de la sécurité dans les transports (TSA) a récemment indiqué que la mesure en question ne changerait pas avant au moins la mi-avril. Novak Djokovic devra donc prendre son mal en patience, lui qui n’a pas joué un match sur le sol américain depuis l’US Open 2021. Il s’était incliné en finale face à Daniil Medvedev, ratant le grand chelem calendaire.

Quelques mois plus tard, il avait été expulsé d’Australie après avoir tenté de contourner l’obligation vaccinale en vigueur. La dérogation dont il pensait pouvoir jouir sur le sol australien avait été jugée injustifiée par les autorités locales au terme d’un incroyable feuilleton judiciaire. S’il a pu remettre les pieds en Australien depuis, et même être sacré à Melbourne en début d’année, il devra encore patienter pour taper la balle aux Etats-Unis. Peut-être à l’US Open à l’automne.