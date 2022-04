Guerre en Ukraine: les Russes et Bélarusses exclus de Wimbledon cette année

En réaction à la guerre en Ukraine, les organisateurs de Wimbledon ont annoncé mercredi que les joueurs russes et bélarusses ne pourraient pas participer au tournoi (27 juin-10 juillet). Daniil Medvedev fait partie des joueurs concernés.

En réaction à la guerre en Ukraine, les organisateurs de Wimbledon ont annoncé mercredi que les joueurs russes et bélarusses ne pourraient pas participer au tournoi (27 juin-10 juillet). Daniil Medvedev, numéro 2 mondial, fait partie des principaux joueurs concernés par cette sanction, tout comme Andrey Rublev ou encore Karen Khachanov .

"Inacceptable que le régime russe tire des avantages de la participation de joueurs russes"

"Il est de notre responsabilité de jouer notre rôle dans les efforts généralisés du gouvernement, de l'industrie, des institutions sportives et créatives pour limiter l'influence mondiale de la Russie par les moyens les plus puissants possibles. Dans les circonstances d'une telle agression militaire injustifiée et sans précédent, il serait inacceptable que le régime russe tire des avantages de la participation de joueurs russes ou biélorusses", peut-on lire dans le communiqué publié en fin d'après-midi.

"Si les circonstances changent sensiblement d'ici juin, nous en tiendrons compte et réagirons en conséquence", est-il également écrit.