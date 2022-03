Indian Wells: blague avec Ben Stiller, insultes et jet de raquettes... Kyrgios était survolté

Nick Kyrgios a fait le show lors de son quart de finale d’Indian Wells perdu face à Rafael Nadal, jeudi. Il a même franchi la ligne rouge en jetant sa raquette de colère en direction d’un ramasseur de balle.

Nick Kyrgios était complètement survolté, jeudi lors de son quart de finale au Masters 1000 d’Indian Wells, finalement perdu face à Rafael Nadal (7-6, 5-7, 6-4). Il a bien amusé le public mais l’a aussi pris à partie. Il a aussi jeté de rage sa raquette à l’issue du match et celle-ci a failli heurter un ramasseur de balle. Interrogé sur ce geste d’humeur, il s’en est alors pris au journaliste qui lui posait la question.

"Que veux tu que je dise? C'était mon intention? Non, a-t-il répondu. Est-ce que j'ai lancé la raquette près de lui? Elle a atterri à un mètre de mon pied, elle a rebondi et a failli le toucher. Je suis un être humain. Ces choses arrivent. C'était un rebond très malheureux. Je pense que si je le refaisais un million de fois, ça ne se passerait pas comme ça. C'était à trois mètres du gamin. C'est une question que tu vas me poser après une bataille de trois heures contre Nadal? C'est pour ça que tu viens ici?".

Le journaliste a insisté en lui rappelant que l'adolescent a dû se baisser pour éviter la raquette. "Il a plongé, il a esquivé, il s'est baissé, il a esquivé, il a esquivé, a-t-il énuméré. Il s'est baissé. Jésus. Très bien. Si c'est ce que tu viens me poser comme question... Il n'a pas été touché. C'était un accident. Ce n'était définitivement pas comme Zverev. Je ne l'ai pas frappé, heureusement, et ce n'était pas mon intention. Le gamin va bien. Super question, bravo", a répliqué Kyrgios en applaudissant, extrêmement agacé.

Kyrgios s’est aussi excusé sur son geste pour les réseaux sociaux. Avant cela, il s’en est aussi pris à certains spectateurs pendant la rencontre. Frustré par le scénario du premier set, il a ainsi écopé d’une pénalité sur balle de set pour avoir fracassé sa raquette avant de lancer un "ferme ta put... de gueule" à un spectateur trop bavard. Après avoir recollé dans la deuxième manche, il a perdu le fil dans la troisième en continuant d'éructer des noms d'oiseaux, se retournant d'abord vers la rangée où se trouvait l'acteur et réalisateur Ben Stiller.

"Tu sais jouer au tennis", a-t-il lancé à un spectateur. "Non ", a répondu ce dernier. "Alors pourquoi tu parles?", l’a-t-il interrogé avant de pointer sa raquette vers Ben Stiller: "je ne lui demande pas comment jouer (au cinéma ". Après avoir été breaké à 4-3, il a ensuite lancé à l'arbitre "c'est ton put... de job de contrôler le public!", furieux d'entendre du bruit pendant les échanges.