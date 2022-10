Masters 1000 Paris-Bercy: la retraite attendra pour Gilles Simon, qui s'offre Andy Murray et un match en plus

Gilles Simon s’est imposé face à Andy Murray (4-6, 7-5, 6-3) ce lundi au premier tour du Masters 1000 de Paris-Bercy au terme d’un superbe duel. A bientôt 38 ans, le joueur français prolonge son parcours dans le dernier tournoi de sa carrière sur le circuit professionnel.

Un marathon de presque trois heures de jeu. Comme pouvait-il en être autrement pour Gilles Simon au moment d'entamer le dernier tournoi de sa belle carrière ? Au terme d'un joli duel, le Français a battu Andy Murray en trois manches (4-6, 7-5, 6-3) ce lundi au premier tour du Masters 1000 de Paris-Bercy. Après 2h52 d'une énorme bataille, le joueur tricolore s'est offert un beau baroud d'honneur.

Retombé au 188e rang mondial et face à un Ecossais de retour parmi les 50 meilleurs joueurs mondiaux (48e), Gilles Simon ne partait pas favori et les organisateurs avaient même déjà prévu un bel hommage pour son attendu départ à la retraite. Mais il a fait déjouer son adversaire, et les pronostics. "Il en restera au moins un. C'était mal parti pourtant, a estimé le vainqueur du jour au micro d'Eurosport. Physiquement c'était très très dur pour moi mais à la fin cela a été plus dur pour lui. [...] Je suis fier de mon match. J'ai eu une grosse montée d'émotion à 4-3 et je me fais breaker. Mais il n'a pas bien servi à 5-3, j'ai réussi à enchaîner alors qu'il était moins bien."

>> Le Masters 1000 de Paris-Bercy en direct

Un match renversant

Mené d'un set et d'un break, le Français qui fêtera ses 38 ans en décembre a fait basculer le match lorsqu'il s'est retrouvé au pied du mur et au bord de la retraite. Porté par un public tout acquis à sa cause, Gilles Simon s'est senti poussé des ailes au son des "Gillou! Gillou!" qui descendaient des tribunes.

Le regard de ses proches ou de ses trois amis des mousquetaires Jo-Wilfried Tsonga, Gaël Monfils et Richard Gasquet a pu l'aider à se démultiplier sur les quatre coins du court pour égaliser à un set partout. Et au terme d'un gros combat physique, Andy Murray a fini par craquer dans la manche décisive et sur une ultime double faute.

Il faudra un miracle contre Fritz

Sans briller mais en étant plus frais que son rival écossais, le Niçois est parvenu à arracher sa place au deuxième tour. Mercredi, c'est face à Taylor Fritz, 11e joueur du classement ATP, que Gilles Simon tentera encore de prolonger le plaisir à Bercy. Lors des deux confrontations précédentes, le Français a battu l'Américain chez lui à Nice en 2016 avant de s'incliner sèchement lors de l'US Open en septembre 2020.

"Ce sont des journées très difficiles, c'est très long. J'essaye de faire le maximum. Cela sera très dur encore au prochain tour et je récupère moins bien qu'avant, a encore estimé Gilles Simon. Je suis inquiet à chaque match, je suis inquiet de mon niveau. Celui-là aurait été un beau dernier match; mais j'ai gagné."

Les plus optimistes se souviendront que Gilles Simon n'avait réussi à dominer Andy Murray qu'à deux reprises (16 défaites) avant ce lundi et cette solide victoire décrochée à Bercy.